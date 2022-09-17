"Украина была плохим хозяином": венгерский министр заговорил о победе РФ в войне

По словам венгерского политика, российская имперская мысль и экспансия не зависят от систем и форм правления. Он уверен, что санкции, веденные Западом против РФ, не сработали.

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Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что у России перед Украиной такое большое количество преимуществ, что она могла бы объявить о победе в любой момент. Об этом пишет Magyar Hirlap.

Сообщается, что такое заявление венгерский политик сделал на презентации книги Гезы Гече "Российская великодержавная политика 1905–2021".

По словам Гуйяшя, санкционная политика в отношении РФ не оправдала ожиданий Запада, а только помогла агрессору. Он отметил, что после 1990 года Западная Европа считала, что для экономического сотрудничества с Россией нет препятствий. По его словам, ошибка состоит не в том, что Европа покупала энергоресурсы у России, а в том, что сегодня им нет альтернатив.

Кроме того, политик сказал, что российская имперская мысль и экспансия не зависят от систем и форм правления. Европейская политика в настоящее время определяется ответом на вопрос, насколько далеко простираются эти имперские амбиции.

При этом, как сказал Гуйяш, для стратегии национальной безопасности Будапешта крайне важно и выгодно иметь страну между Россией и Венгрией. Однако, по его мнению, Украина плохо поступала с национальными меньшинствами. В частности, с венграми на Закарпатье.

"Украина была плохим хозяином для национальных меньшинств, даже если первопричиной политики против прав было русское меньшинство", — заявил он.

[ + – ] Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Ранее Фокус сообщал, что Европарламент принял отчет с критикой Орбана. Венгерские власти не придерживаются ценностей ЕС, а также не способны обеспечить независимость судов и соблюдение прав человека, считают парламентарии.

Еще напомним, что Венгрия может выйти из Евросоюза. В Чехии, которая на данный момент главенствует в ЕС, заявили, что Венгрия прошла долгий путь перед тем, как оказаться в трудном положении. Сейчас правительство страны стоит перед очень тяжелым выбором.