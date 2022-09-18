Прем'єр-міністр Угорщини Орбан: Україна втратить половину своєї території, а ЄС загрожує розпад
Віктор Орбан на закритій зустрічі говорив про те, що війна в Україні триватиме до 2030 року і до того ж часу розвалиться ЄС.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі, яка відбулася ще 10 вересня, заявив про те, що він намагатиметься завадити Євросоюзу продовжити санкції проти Росії ще на пів року і що в Україні війна триватиме ще 8 років. Унаслідок цього наша країна, за його словами, втратить від третини до половини своєї території. Про подробиці секретної наради в угорському селищі Кетче лише зараз пише видання Szabad Europa.
Закриту зустріч, у якій взяли участь сам Віктор Орбан, члени угорського уряду, а також представники місцевого істеблішменту, організувала партія "Фідес", головою якої є прем'єр Угорщини. Враховуючи, що ця зустріч була абсолютно секретною, видання має лише інформацію, отриману зі слів учасників закритого заходу.Важливо
Одним із головних моментів зустрічі, за даними угорського ЗМІ, було обговорення війни в Україні. Орбан заявив, що він вважає, що війна з Росією триватиме до 2030 року і, зрештою, Україна втратить якщо не половину, то третину своєї території. За словами прем'єр-міністра Угорщини, ця війна могла залишитися локальним конфліктом, якби не втручання західних країн. А запровадженням санкцій проти Росії, на думку Орбана, ЄС робить гірше лише собі.
За прогнозом Віктора Орбана, через енергетичну кризу, спричинену санкціями, взимку може зупинитися до 40% європейської промисловості. Тому Орбан вважає, що потрібно докласти всіх зусиль, щоб ЄС не продовжив ще на пів року дію санкцій проти Росії.Важливо
Угорський прем'єр вважає себе поки єдиним лідером країни-члена ЄС, який має таку позицію. Але він сподівається, що після виборів в Італії в цій країні буде створено уряд, який його підтримає в цьому напрямі. Також Орбан заявив, що в Європі немає лідера, який думав би про інтереси ЄС і згадав у цьому плані Ангелу Меркель.
Також під час закритої зустрічі Орбан допустив розвал ЄС до 2030 року. На його думку, до 2040 року іммігранти-мусульмани складатимуть більшість у французьких містах, така сама ситуація може скластися в інших країнах ЄС. За словами Орбана, у такому разі відносини Угорщини з цими країнами потрібно переглянути, оскільки йдеться про те, наскільки європейською можна назвати країну, в якій корінні європейські народи живуть здебільшого лише в кількох містах.
Також угорський прем'єр вважає, що новим центром сили Європейського союзу стануть країни-члени Вишеградської четвірки, тобто Угорщина, Чехія, Словаччина та Польща. Орбан визнав, що поки що відносини між країнами залишаються натягнутими через війну в Україні, але він очікує незабаром на початок благотворної співпраці з Чехією та Словаччиною.
За словами Орбана, до 2030 року ці чотири країни стануть "чистими платниками" в бюджет ЄС, тож варто задуматися про те, який сенс несе членство в цій організації та що воно дає насправді. Якщо позитивних відповідей не буде отримано, то варто зробити "потрібні висновки", сказав Орбан.
Прем'єр-міністр Угорщини також згадав про те, що Європа виявилася готовою до приходу нових гравців у світовій політиці, в основному Китаю. Орбан вважає китайську економічну модель дуже ефективною та хоче створити щось подібне в Угорщині.
Провокаційні заяви Орбана непоодинокі. Днями в унісон прем'єру ексглава МЗС Румунії заявив про те, що Україна має віддати території Угорщини, Польщі та Росії.
І всі ці заяви робляться на тлі великого скандалу, який розгортається довкола положення Угорщини в ЄС. Країну визнали такою, що не відповідає стандартам демократичної держави, а в Єврокомісії заявили, що розглядають заморозку приблизно 7,5 млрд євро для Угорщини через проблеми з корупцією в цій країні. Фінансування буде зупинено за трьома основними програмами з фонду збалансованого розвитку Євросоюзу, пише Euronews.
Про те, що Євросоюз планував скоротити фінансування Угорщини, Фокус уже писав.