Орбана звинувачують у корупції: Євросоюз може скоротити фінансування Угорщини

Угорські чиновники претендують на виділення понад 40 мільярдів євро до 2027 року. За даними Європейського бюро боротьби з шахрайством, країна має найвищий показник нецільових витрат грошей від ЄС.

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Європейська комісія (ЄК) розглядає ідею зменшення фінансування Угорщини через корупційні ризики уряду Віктора Орбана. Про це повідомили високопоставлені європейські урядовці агентству Bloomberg.

Угорщина стала першою країною, яку можуть покарати за підрив фінансових інтересів Євросоюзу. ЄК витратила місяці на розслідування корупційних злочинів за понад десятиліття перебування Орбана при владі, зауважило Bloomberg.

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що не дозволить фінансувати тих, хто підриває ліберально-демократичні принципи, пише Reuters.

Кабінет міністрів під проводом Орбана втратив доступ до фінансування під час розслідування. Угорські чиновники претендують на виділення понад 40 мільярдів євро до 2027 року.

[ + – ] Угорщина допустила близько 4% порушень у витратах від ЄС Фото: РБК

Кабінет Віктора Орбана, за даними агентства, нещодавно запропонував створити агентство з боротьби з хабарництвом та внести поправки до низки законів, зокрема про державні закупівлі, щоб розвіяти побоювання Єврокомісії.

Корупція в Угорщині — Орбану дадуть місяць на виправлення

ЄК може запропонувати лідерам ЄС надати Орбану час, щоб він виконав обіцянки щодо зменшення рівня корупції. Угорщина матиме місяць, щоб виконати рекомендації виконавчої влади ЄС.

Офіційні висновки Єврокомісії очікуються до 18 вересня. Уряди Євросоюзу теж мають думати, що робити з Угорщиною, адже для ухвалення рішення потрібна згода більшості країн.

Курс угорського форинту впав на 1,1% відносно євро після новин про зменшення фінансування адміністрації Орбана.

За даними Європейського бюро боротьби з шахрайством OLAF, Угорщина допустила близько 4% порушень у витратах грошей від ЄС з 2015 по 2019 роки. Це найвищий показник серед 27 країн блоку на сьогодні.

Брюссель заявляє, що Угорщина має один із найвищих показників одиничних торгів у ЄС. Завдяки цьому систематично збільшуються ціни, пропадає прозорість, конкуренція та підзвітність.

Нагадаємо, що міністр у європейських справах Чехії Мікулаш Бек говорив про можливе виключення Угорщини з Євросоюзу. Однією із причин виключення може стати відмова країни підтримувати санкції проти Росії.

Згідно з результатами опитувань, далеко не всі угорці схвалюють проросійську риторику Орбана. Близько 50% тих, хто бере участь в опитуванні Publicus Institute, вважають, що політика уряду Угорщини повинна мати інший вектор.