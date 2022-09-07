Несподіване зрушення: угорці все більше незадоволені проросійською політикою Орбана, — опитування

Реакцією прем'єра Віктора Орбана на війну в Україні незадоволені понад половина опитаних. При цьому кожен п'ятий респондент вважає, що Росія розпочала вторгнення для самозахисту.

Кількість угорців, які вважають, що політика, яку веде прем'єр-міністр європейської держави Віктор Орбан щодо агресії РФ проти України, є неприйнятною, збільшилася. 48% громадян вважають, що глава угорського уряду мав жорсткіше засудити повномасштабне вторгнення у сусідню країну. Про це свідчать результати опитування Publicus Institute для опозиційного видання Nepszava.

Згідно з результатами дослідження, потреб у більш сильному засудженні російської агресії з боку Орбана немає у 34% респондентів, 18% не змогли відповісти на запитання. Водночас, 50% опитаних висловили невдоволення проросійською політикою угорського уряду — незгодні з ними 40% угорців. Наприклад, ще в лютому частка незадоволених і задоволених була однаковою — 46% на 46%, у квітні переважали незадоволені — 56%.

Відповідаючи на питання про те, чи влаштовує реакція уряду Орбана на війну, 52% висловилися негативно, а 42% позитивно. У лютому частка останніх становила 60%, у квітні — 66%.

Війну в Україні назвали результатом російської агресії 63% респондентів, тоді як 19% опитаних вважають, що Росія захищає себе за допомогою бойових дій у сусідній державі.

23% угорців вважають, що держава має активніше допомагати Україні, 48% респондентів назвали чинний рівень допомоги відповідним до ситуації. Крім цього, знизилася частка тих, хто вважає за можливе підтримувати хороші відносини одночасно з ЄС і РФ — із 45% у квітні до 29% у серпні. З початку повномасштабної війни 53% населення почали гірше ставитися до Путіна, а до Росії та Віктора Орбана — 43% і 43% відповідно.

Найгірше ставляться до Європейського Союзу 37% респондентів, США — 35%, України — 32%, НАТО — 19%. На думку 70% угорців, після початку війни сприйняття Угорщини в Європі погіршилося.

Нагадаємо, нещодавно консервативний аналітичний центр Századvég опублікував результати опитування, згідно з якими переважна більшість угорців виступають майже проти всіх санкцій Європейського Союзу, введених проти РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

Також ми писали про те, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз припинити озброювати Україну.