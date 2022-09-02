Більшість угорців не підтримує санкції ЄС проти Росії, — опитування

Жителі Угорщини виступили проти надання Україні зброї та обмеження імпорту російських газу та нафти.

Більшість угорців виступають майже проти всіх санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо РФ після початку повномасштабної війни в Україні. Про це свідчать результати опитування, проведеного консервативним аналітичним центром Századvég серед 1 тисячі осіб.

Зокрема, 81% опитаних виступили проти передачі Україні зброї, такий же відсоток респондентів розкритикувало ініціативу заборонити в'їзд російських туристів до країн ЄС — не погоджуються з ними лише 16% та 17% угорців відповідно.

Також угорці не підтримують:

заборону імпорту російської нафти — 78%;

навчання військовослужбовців Збройних сил України в Європі — 77%;

заборону імпорту російського газу — 75%;

заборону на ввезення російського палива та сировини для АЕС — 74%;

заборону на ввезення російського вугілля — 71%;

заборону на постачання послуг та товарів з РФ до ЄС — 70%;

блокування пересування російських цивільних літаків у Європі — 68%;

заборону на продаж товарів та послуг із ЄС до РФ — 67%.

Водночас, підтримкою більшості угорців користується ініціатива про блокування активів російських мільярдерів та олігархів — 57% респондентів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виправдав відмову держави від постачання зброї Україні побоюваннями за безпеку угорців на Закарпатті.

У червні результати опитування аналітичного центру GLOBSEC показали, що значна кількість угорців, словаків та болгар не звинувачує РФ у розв'язанні повномасштабної військової агресії проти України.

Також ми писали про те, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз припинити озброювати Україну.