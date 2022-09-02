Подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции ЕС против России, - опрос

Жители Венгрии выступили против предоставления Украине оружия и ограничения импорта российских газа и нефти.

Подавляющее большинство венгров выступают почти против всех санкций Европейского Союза, введенных в отношении РФ после начала полномасштабной войны в Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консервативным аналитическим центром Századvég среди 1 тысячи человек.

В частности, 81% опрошенных выступили против передачи Украине оружия, такой же процент респондентов раскритиковало инициативу запретить въезд российских туристов в страны ЕС — не согласны с ними лишь 16% и 17% венгров соответственно.

Также венгры не поддерживают:

запрет на импорт российской нефти — 78%;

обучение военнослужащих Вооруженных сил Украины в Европе — 77%;

запрет на импорт российского газа — 75%;

запрет на ввоз российского топлива и сырья для АЭС — 74%;

запрет на ввоз российского угля — 71%;

запрет на поставки услуг и товаров из РФ в ЕС — 70%;

блокирование передвижения российских гражданских самолетов в Европе — 68%;

запрет на продажу товаров и услуг из ЕС в РФ — 67%.

В то же время поддержкой большинства венгров пользуется инициатива о блокировании активов российских миллиардеров и олигархов — 57% респондентов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оправдал отказ государства от поставок оружия Украине опасениями за безопасность венгров на Закарпатье.

В июне результаты опроса аналитического центра GLOBSEC показали, что значительное количество венгров, словаков и болгар не винят РФ в развязывании полномасштабной военной агрессии против Украины.

Также мы писали о том, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить вооружать Украину.