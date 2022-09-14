Орбана обвиняют в коррупции: Евросоюз может сократить финансирование Венгрии

Венгерские чиновники претендуют на выделение более 40 миллиардов евро до 2027 года. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, страна имеет самый высокий показатель нецелевых расходов денег от ЕС.

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Европейская комиссия (ЕК) рассматривает идею уменьшения финансирования Венгрии из-за корррупционных рисков правительства Виктора Орбана. Об этом сообщили высокопоставленные европейские чиновники агентству Bloomberg.

Венгрия стала первой страной, которую могут наказать за подрыв финансовых интересов Евросоюза. ЕК потратила месяцы на расследование коррупционных преступленией за более чем десятилетие пребывание Орбана у власти, заметило Bloomberg.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что не позволит финансировать тех, кто подрывает либерально-демократические принципы, пишет Reuters.

Кабинет министров под руководством Орбана потерял доступ к финансированию во время расследования. Венгерские чиновники претендуют на выделение более 40 миллиардов евро до 2027 года.

[ + – ] Венгрия допустила около 4% нарушений в расходах денег от ЕС Фото: РБК

Кабинет Виктора Орбана, по сведениям агентства, недавно предложил создать агентство по борьбе со взяточничеством и внести поправки в ряд законов, в том числе о государственных закупках, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

Коррупция в Венгрии — Орбану дадут месяц на исправление

ЕК может предложить лидерам ЕС дать Орбану время, чтобы он выполнил обещания по уменьшению уровня коррупции. У Венгрии будет месяц, чтобы выполнить рекомендации исполнительной власти ЕС.

Официальные выводы Еврокомиссии ожидаются к 18 сентября. Правительства Евросоюза тоже должны думать, что делать с Венгрией, ведь для принятия решения нужно согласие большинства стран.

Курс венгерского форинта упал на 1,1% по отношению к евро после новостей об уменьшении финансирования администрации Орбана.

По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством OLAF, Венгрия допустила около 4% нарушений в расходах денег от ЕС с 2015 по 2019 годы. Это самый высокий показатель среди 27 стран блока на сегодняшний день.

Брюссель заявляет, что Венгрия имеет один из самых высоких показателей единичных торгов в ЕС. Благодаря этому систематически увеличиваются цены, пропадает прозрачность, конкуренция и подотчетность.

Напомним, что министр по европейским делам Чехии Микулаш Бек говорил о возможном исключении Венгрии из Евросоюза. Одной из причин исключения может стать отказ страны поддерживать санкции против России.

Согласно результатам опросов, далеко не все венгры одобряют пророссийскую риторику Орбана. Около 50% участвующих в опросе Publicus Institute считают, что политика правительства Венгрии должна иметь другой вектор.