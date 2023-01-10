Приховала вантаж із російського судна: Південна Африка відмовилася виконувати санкції проти Росії, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що власник судна раніше перевозив для Росії зброю. Цього разу судно доставило до ПАР невідомий вантаж, а потім вирушило назад іншим вантажем для РФ.

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Російське торгове судно Lady R минулого місяця відключило транспондер, перш ніж таємно пришвартуватися до найбільшої військово-морської бази Південної Африки, де воно доставило невідомі вантажі. Потім на судно завантажили нові контейнери із загадковим вмістом. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання пише, що Південна Африка відмовилася повідомити, що перевозив корабель або що було на нього завантажено на військово-морській базі Саймонстаун. Міністр оборони країни ПАР "відмахнувся від занепокоєння США".

У матеріалі сказано, що судно Lady R належить російській судноплавній компанії ТОВ "МГ-ФЛОТ". Те, що корабель зміг увійти до порту Південної Африки з невідомим вантажем, свідчить про те, що Заходу досить важко контролювати дотримання санкцій проти Росії.

Високопоставлений представник США заявив журналістам, що Вашингтон стурбований підтримкою, наданою збройними силами Південної Африки судну Lady R, зокрема, дозволу йому входити і переміщати вантажі на військово-морській базі.

Журналісти пишуть, що судно розвантажували у порту Саймонстаун протягом 2 днів. Саме цими днями по всій країні відключили електроенергію.

"У відкритому доступі немає інформації про наповнення контейнерів, завантажених на Lady R", — сказав представник США.

Як заявив депутат та представник захисту від опозиційного Демократичного альянсу Південної Африки Кобус Маре, йому сказали, що Lady R доставляла боєприпаси з Росії.

Санкції проти таємничого судна

США ввели санкції проти Lady R та "МГ-ФЛОТ" ще 8 травня 2022 року, коли компанія використовувала назву ТОВ "Трансморфлот". Вашингтон заявив, що компанія та її судна постачали зброю російському уряду. У листопаді, коли США дізналися, що судно Lady R прямує до Південної Африки, посольство США попередило уряд ПАР про те, що судно перебуває під санкціями.

Видання пише, що відповідно до законодавства США Вашингтон може застосувати санкції до будь-якої юридичної особи чи країни, яка надає послуги судну, що перебуває під санкціями. За словами чиновника, посольство не отримало відповіді на своє попередження про Lady R від уряду Південної Африки.

Як корабель розвантажували у ПАР

Повідомляється, що служби стеження за судами показують, що Lady R відключила свої автоматичні транспондери, які передають ідентифікаційні дані та місцеперебування корабля іншим судам та морській владі. За словами свідків, два буксири військово-морських сил Південної Африки допомогли йому пришвартуватися на базі Саймонстаун поблизу Кейптауна.

На брифінгу для ЗМІ 22 грудня міністр оборони Тенді Модісе сказала, що очікує на оформлення документів з додатковою інформацією про відвантаження, перш ніж вона зможе прокоментувати, чому Lady R пришвартувалася на базі та що було розвантажено і завантажено на судно. За її словами, замовлення на доставлення було зроблено ще до пандемії коронавірусу.

Що могло знадобитися РФ від Південної Африки

Даррен Олів'є, директор аналітичної та консалтингової компанії African Defense Review, сказав, що цілком імовірно, що Lady R доставляла старе замовлення боєприпасів із Росії. У 2020 році ПАР дозволила імпорт 4,5 млн патронів з Росії на суму близько 585 000 доларів.

"Оборонна промисловість ПАР, як правило, не виробляє озброєння та комплексні системи, які використовуються російськими військовими", — сказав він.

За його словами, незрозуміло, що могли завантажити на корабель.

За словами Олів'є, Росія може бути зацікавлена у товарах подвійного призначення, таких як системи наведення та управління та оптика, які можуть бути використані для виробництва БПЛА.

Раніше Фокус писав, що в США стривожені, що "група Вагнера" намагається отримати вплив ще в одній країні Європи. Журналісти пишуть, що "група Вагнера" почала розміщувати найманців у сербському Белграді, щоб вони боролися проти російської діаспори, налаштованої проти Путіна.

Ще нагадаємо, що журналісти пишуть, що "група Вагнера" почала розміщувати найманців у сербському Белграді, щоб вони боролися проти російської діаспори, налаштованої проти Путіна.