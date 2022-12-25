Захід не зреагував: найманці захопили африканську країну, зробивши її васалом Росії, — NYT

Журналісти пишуть, що президент ЦАР фактично контролюється російськими найманцями із "групи Вагнера". Вони допомагають йому утримувати владу, а натомість отримують можливість викачувати з країни ресурси.

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Своїм вторгненням в Україну президент Росії Володимир Путін викликав у світі новий безлад. І якщо РФ не змогла захопити Київ і змінити політичний режим, то в Центральноафриканській Республіці Кремль зміг досягти своєї мети. Про це пише New York Times.

Видання пише, що Захід ніяк не реагував на російську експансію до ЦАР, у розгромленій війною столиці держави Бангі. Так, найманці з "групи Вагнера" практично повністю захопили країну, багату на дорогоцінні метали. Наразі найманці контролюють гірничодобувні та лісозаготівельні підприємства в ЦАР.

Як раніше заявляв держсекретар Ентоні Блінкен, вагнерівці загрожують стабільності та позбавляють країну корисних копалин, порушують права людини. Так, неодноразово фіксувалися випадки вбивств, викрадень та інших злочинів з боку найманців.

Попри це, як пишуть журналісти, багато місцевих лояльніше ставляться до вагнерівців, ніж до військ ООН, які присутні в ЦАР з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація в ЦАР стала ще гіршою. Країна не має виходу до моря, продовольча криза, викликана війною РФ з Україною, спричинила зростання цін на продукти. Бензин тепер продається у контрабандних каністрах чи пляшках, оскільки на заправних станціях їх немає. Голод більш поширений, частково тому, що агентствам ООН іноді бракує палива для доставляння їжі.

Видання пише, що президент Фостен-Арканж Туадера, якого було обрано у 2016 році, тоді контролював лише 20% території країни. Тепер його становище значно покращало. Наразі він повністю контролюється Росією. Так, його захищають найманці "групи Вагнера", допомагають йому утримувати владу замість можливості добувати в ЦАР дорогоцінні метали без оподаткування.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, де "група Вагнера" набирає найманців. Особовий склад бойовиків, за даними журналістів, часто поповнюють коштом депортованих із Херсонської та Миколаївської областей. Частину вивезених українців розподілили за 10 російськими колоніями.

Ще нагадаємо, що ЗМІ з'ясували, що бойовики з ПВК "Вагнер" закупили у КНДР піхотні ракети та боєприпаси. Коштом озброєння із Північної Кореї "вагнерівці" мають намір зміцнити сили російських військ на фронті. Проте США вважають, що кількість боєприпасів не змінить динаміку бойових дій.