Запад не среагировал: наемники захватили африканскую страну, сделав ее вассалом России, — NYT

Журналисты пишут, что президент ЦАР фактически контролируется российскими наемниками из "группы Вагнера". Они помогают ему удерживать власть, а взамен получают возможность выкачивать из страны ресурсы.

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Своим вторжением в Украину президент России Владимир Путин вызвал в мире новый беспорядок. И если РФ не смогла захватить Киев и сменить политический режим, то в Центральноафриканской Республике Кремль смог добиться своих целей. Об этом пишет New York Times.

Издание пишет, что Запад никак не реагировал на российскую экспансию в ЦАР, в разгромленной войной столице государства Банги. Так, наемники из "группы Вагнера" практически полностью захватили страну, богатую на драгоценные металлы. Теперь наемники контролируют горнодобывающие и лесозаготовительные предприятия в ЦАР.

Как ранее заявлял госсекретарь Энтони Блинкен, вагнеровцы угрожают стабильности и лишают страну полезных ископаемых, нарушают права человека. Так, не раз фиксировались случаи убийств, похищений и прочих преступлений со стороны наемников.

Несмотря на это, как пишут журналисты, многие местные более лояльно относятся к вагнеровцам, чем к войскам ООН, которые присутствуют в ЦАР с 2014 года. После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация в ЦАР стала еще хуже. Страна не имеет выхода к морю, продовольственный кризис, вызванный войной РФ с Украиной, стал причиной роста цен на продукты. Бензин теперь продается в контрабандных канистрах или бутылках, поскольку на заправочных станциях их нет. Голод более распространен, отчасти потому, что агентствам ООН иногда не хватает топлива для доставки еды.

Издание пишет, что президент Фостен-Арканж Туадера, который был избран в 2016 году, тогда контролировал лишь 20% территории страны. Теперь его положение значительно улучшилось. Сейчас он полностью контролируется Россией. Так, его защищают наемники "группы Вагнера", помогают ему удерживать власть взамен на возможность добывать в ЦАР драгоценные металлы без налогообложения.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, где "группа Вагнера" набирает наемников. Личный состав боевиков, по данным журналистов, часто пополняют за счет депортированных из Херсонской и Николаевской областей. Часть вывезенных украинцев распределили по 10 российским колониям.

Еще напомним, что СМИ выяснили, что боевики из ЧВК "Вагнер" закупили у КНДР пехотные ракеты и боеприпасы. За счет вооружения из Северной Кореи "вагнеровцы" намерены укрепить силы российских войск на фронте. Однако в США считают, что количество боеприпасов не изменит динамику боевых действий.