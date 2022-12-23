Желающих воевать в Украине все меньше: СМИ выяснили, где "группа Вагнера" набирает наемников

Личный состав боевиков, по данным журналистов, часто пополняют за счет депортированных из Херсонской и Николаевской областей. Часть вывезенных украинцев распределили по 10 российским колониям.

Related video

Оккупанты пополняют личный состав "группы Вагнера" за счет депортированных из Херсонской и Николаевской областей украинцев. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Журналисты отмечают, что несколько недель назад в России началась новая волна вербовки заключенных. Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин лично ездит по колониям и предлагает зэкам вступить в ряды "вагнеровцев".

Вместе с этим, как рассказали правозащитники в комментарии изданию, желающих воевать в Украине в статусе наемников стало меньше. Для пополнения личного состава "группы Вагнера" оккупанты используют украинцев, которые были депортированы из Херсонской и Николаевской областей.

"На прошлой неделе я увидела рекорд: 24 записавшихся в одной из ивановских зон, в итоге уехало 19, то есть еще 5 человек передумали. Поток желающих снизился. Плохая новость: к сожалению, они нашли другие резервы. Это 2500 заключенных украинцев, перемещенных из Херсонской и Николаевской областей. Они сейчас распределены примерно по десяти колониям. Их очень сильно шантажируют", — рассказала в общении с журналистами основательница правозащитного Фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее словам, 2500 украинских граждан перед деоккупацией Херсона были вывезены сначала в Горловку, а потом в Россию, где их распределили по 10 российским колониям. Заключенные, как отмечает правозащитника, в очень плохом состоянии — есть люди с различными переломами и открытыми формами туберкулеза.

Некоторым депортированным украинцам оккупанты предлагают свидания с родными в обмен на отказ от украинского гражданства.

"Они подписывают отказ от украинского гражданства, после чего им приносят российскую мобилизационную повестку и предлагают на выбор три варианта: ЧВК "Вагнер", дивизия имени Богдана Хмельницкого или партизанский отряд Ковпака. Как я понимаю, это то же самое, что ЧВК "Вагнер", только больше похоже на батальон "Сомали" под командованием Гиви и Моторолы", — добавила Романова в комментарии "Радио Свобода".

Отметим, что несколькими днями ранее Евгений Пригожин предложил сформировать в рядах "группы Вагнера" отдельное подразделение за счет женщин, отбывающих наказания в российских колониях.

Помимо этого, Евгений Пригожин предлагал отправить в штрафбат "группы Вагнера" российских оппозиционеров и не исключал, что в рядах оккупационных войск может воевать отбывающий наказание политик Алексей Навальный.