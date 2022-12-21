"Сам отмотал 10 лет": Пригожин приехал в колонию вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер"

По словам российского политика Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима, Пригожин прилетел туда на вертолете и выступил с речью перед заключенными, которых для него собрало начальство колонии.

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Глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин приехал в одну их российских колоний строгого режима, чтобы завербовать заключенных на войну в Украине. Об этом написал российский политик Алексей Навальный в своем Телеграм-канале.

Известно, что Пригожын приехал именно в то исправительное заведение, где оппозиционный политик отбывает наказание.

По словам Навального, "повар Путина" прилетел в колонию на вертолете, после чего всех заключенных собрали на стадионе перед начальством.

"Я сам отмотал 10 лет, зову вас стать моими штурмовиками", — обратился Пригожин к мужчинам, отбывающим заключение.

Он также пообещал заключенным, что через полгода "службы" в "группе Вагнера" они получат помилование и дал каждому для принятия решения пять минут.

Навальный добавил, что вербовка осужденных будет иметь ужасные долгосрочные последствия для России.

Евгений Пригожин — бизнесмен, один из соратников российского президента Владимира Путина. Из-за того, что одна из принадлежащих ему компаний занимается организацией питания правительства РФ, Пригожин получил кличку "повар Путина". Еще во времена ССР был дважды судим и отбывал наказания за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Пригожин создал неофициальное военное подразделение "ЧВК Вагнер", которое принимало участие в наземных операциях РФ в Сирии и Африке, а также в войне с Украиной.

Напомним, за период с сентября по октябрь 2022 года численность заключенных в российских мужских колониях уменьшилась на 23 тысячи человек, что стало рекордом. Журналисты объясняют такой скачок тем, что начиная с лета осужденных активно рекрутирует в российские ЧВК и отправляют на войну в Украину.

Фокус также писал, что в России создают первую ЧВК православной церкви. Организация получила название "Андреевского креста" и уже готовит мобилизованных.