"Сам відмотав 10 років": Пригожин приїхав до колонії вербувати ув'язнених у ПВК "Вагнер"

За словами російського політика Олексія Навального, який відбуває покарання в колонії суворого режиму, Пригожин прилетів туди гелікоптером і виступив із промовою перед ув'язненими, яких для нього зібрало начальство колонії.

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Голова "Групи Вагнера" Євген Пригожин приїхав в одну з російських колоній суворого режиму, щоб завербувати в'язнів на війну в Україні. Про це написав російський політик Олексій Навальний у своєму телеграм-каналі.

Відомо, що Пригожин приїхав саме до того виправного закладу, де опозиційний політик відбуває покарання.

За словами Навального, "кухар Путіна" прилетів до колонії на гелікоптері, після чого всіх ув'язнених зібрали на стадіоні перед начальством.

"Я сам відмотав 10 років, закликаю вас стати моїми штурмовиками", — звернувся Пригожин до чоловіків, які відбувають ув'язнення.

Він також пообіцяв ув'язненим, що за пів року "служби" у "групі Вагнера" вони отримають помилування і дав кожному для ухвалення рішення п'ять хвилин.

Навальний додав, що вербування засуджених матиме страшні довгострокові наслідки для Росії.

Євген Пригожин — бізнесмен, один із соратників російського президента Володимира Путіна. Через те, що одна з компаній, що йому належать, займається організацією харчування уряду РФ, Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна". Ще за часів РСР був двічі судимий і відбував покарання за крадіжку, розбій, шахрайство та залучення неповнолітнього до злочинної діяльності.

Пригожин створив неофіційний військовий підрозділ "ПВК Вагнер", який брав участь у наземних операціях РФ у Сирії та Африці, а також у війні з Україною.

Нагадаємо, за період із вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб, що стало рекордом. Журналісти пояснюють такий стрибок тим, що починаючи з літа засуджених активно рекрутує до російських ПВК та відправляють на війну в Україну.

Фокус також писав, що в Росії створюють першу ПВК православної церкви. Організація отримала назву "Андріївського хреста" та вже готує мобілізованих.