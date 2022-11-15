Пекельний кухар Путіна. Хто такий Євген Пригожин

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Російсько-українська війна дала старт процесу деміфологізації Росії. У Кремлі на це вирішили реагувати асиметрично: спустили з повідка Євгена Пригожина, якого іноді називають "кухарем Путіна".

Пригожин — не лише земляк Путіна, який створив амбітний бізнес у сфері громадського харчування, настільки амбітний, що одного разу сам обслуговував "дорогого Владіміра Владіміровіча".

Невдовзі після цього Пригожин почав активно використовувати державні кошти, що дозволило йому стати мільярдером. У пасиві (чи активі — залежить від сприйняття його клієнтів) "кухаря Путіна" — дві судимості, покарання за якими він відбував ще в часи існування СРСР.

Варто підкреслити: Пригожин уже не перший рік виконує для Кремля "складні доручення", причому без зайвої делікатності. Він створив фабрику тролів в Ольгіно, яку можна назвати помітним гібридним інструментом політичного впливу минулого десятиліття. Пригожин профінансував низку пропагандистських фільмів, зокрема скандальний "Сонцепьок". Буквально днями Пригожин гучно заявив, що впливатиме на перебіг mid-terms у Штатах. Подібна блатна романтика для персонажа, який під санкціями США, ЄС, Австралії, Японії, не виглядає дивною. Куди цікавіше виглядають постійні атаки пригожинських медіа на губернатора Петербурга Алєксандра Бєглова, які виглядають класикою політичної взаємодії земноводних із плазунами.

Не менш цікавим виглядає тандем Пригожин — Кадиров, який доносить до широкої публіки та вух Путіна власну позицію. Їм вдалося доволі легко "з'їсти" командувача Центрального військового округу генерал-полковника Лапіна, проте цілком компліментарно відгукнулися про дії генерала Суровікіна у Херсоні. Схоже, на "чеченській кухні" можуть підсмажити ще багатьох російських генералів.

Що стосується ПВК "Вагнер", то це, мабуть, найвідоміший проєкт Пригожина. І найбільш кривавий — в Україні його сліди можна було знайти навіть до лютого 2022 року, а також у Сирії, країнах Африки — скрізь, де були інтереси Кремля. Восени цього року Пригожин особисто виступив VIP-вербувальником ув'язнених, особисто відвідуючи колонії. До речі, із "зірками героя" РФ та так званих "ДНР" та "ЛНР" на грудях. Тим цікавіше виглядає страта вагнерівця Нужина у фірмовому стилі цієї ПВК. Вона виглядає показовою, мовляв, зрадників може очікувати лише смерть.

Припускаю, що Євген Пригожин, якого можна назвати соціально близьким до Путіна, невипадково з'явився на авансцені російської політики. Причина його появи у прагненні довести Заходу, що Росія може просто зірватися з котушок, якщо тиск опонентів виявиться надмірним. І в цьому процесі буде багато крові та бруду, з яких готує свої "страви" Пригожин.

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