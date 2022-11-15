Адский повар Путина. Кто такой Евгений Пригожин

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Российско-украинская война дала старт процессу демифологизации России. В Кремле на это решили реагировать асимметрично: спустили с поводка Евгения Пригожина, которого иногда называют "поваром Путина".

Пригожин — не только земляк Путина, создавший амбициозный бизнес в сфере общественного питания, настолько амбициозный, что однажды сам обслуживал "дорогого Владимира Владимировича".

Вскоре после этого Пригожин начал активно использовать государственные средства, что позволило ему стать миллиардером. В пассиве (или активе — зависит от восприятия его клиентов) "повара Путина" — две судимости, наказание по которым он отбывал еще во времена СССР.

Следует подчеркнуть: Пригожин уже не первый год выполняет для Кремля "сложные поручения", причем без излишней деликатности. Он создал фабрику троллей в Ольгино, которую можно назвать заметным гибридным инструментом политического влияния прошлого десятилетия. Пригожин профинансировал ряд пропагандистских фильмов, в частности скандальный "Солнцепек". Буквально на днях Пригожин громко заявил, что будет влиять на ход mid-terms в Штатах. Подобная блатная романтика для персонажа, находящегося под санкциями США, ЕС, Австралии, Японии, не выглядит странной. Куда интереснее выглядят постоянные атаки пригожинских медиа на губернатора Петербурга Александра Беглова, которые выглядят классикой политического взаимодействия земноводных с пресмыкающимися.

Не менее интересным выглядит тандем Пригожин — Кадыров, который доносит до широкой публики и ушей Путина собственную позицию. Им удалось довольно легко "съесть" командующего Центральным военным округом генерал-полковника Лапина, однако вполне комплиментарно отозвались о действиях генерала Суровикина в Херсоне. Похоже, на "чеченской кухне" могут поджарить еще многих российских генералов.

Что касается ЧВК "Вагнер", то это, пожалуй, самый известный проект Пригожина. И самый кровавый — в Украине его следы можно было найти даже до февраля 2022, а также в Сирии, странах Африки — везде, где были интересы Кремля. Осенью этого года Пригожин лично выступил VIP-вербовщиком заключенных, лично посещая колонии. Кстати, со "звездами героя" РФ и так называемых "ДНР" и "ЛНР" на груди. Тем интереснее выглядит смертная казнь вагнеровца Нужина в фирменном стиле этого ЧВК. Она выглядит показательной, мол, предателей может ожидать только смерть.

Предполагаю, что Евгений Пригожин, которого можно назвать социально близким Путину, не случайно появился на авансцене российской политики. Причина его появления в стремлении доказать Западу, что Россия может просто сорваться с катушек, если давление оппонентов окажется чрезмерным. И в этом процессе будет много крови и грязи, из которых готовит свои "блюда" Пригожин.

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