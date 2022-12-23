Охочих воювати в Україні дедалі менше: ЗМІ з'ясували, де "група Вагнера" набирає найманців

Особовий склад бойовиків, за даними журналістів, часто поповнюють коштом депортованих із Херсонської та Миколаївської областей. Частину вивезених українців розподілили у 10 російських колоніях.

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Окупанти поповнюють особовий склад "групи Вагнера" коштом депортованих із Херсонської та Миколаївської областей українців. Про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

Журналісти зазначають, що кілька тижнів тому у Росії почалася нова хвиля вербування ув'язнених. Керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин особисто їздить у колонії й пропонує зекам вступити до лав "вагнерівців".

Водночас, як розповіли правозахисники у коментарі виданню, охочих воювати в Україні у статусі найманців поменшало. Для поповнення особового складу "групи Вагнера" окупанти використовують українців, депортованих з Херсонської та Миколаївської областей.

"Минулого тижня я побачила рекорд: 24 записаних в одній з іванівських зон, у результаті поїхало 19, тобто ще 5 людей передумали. Потік охочих знизився. Погана новина: на жаль, вони знайшли інші резерви. Це 2500 ув'язнених українців, переміщених із Херсонської та Миколаївської областей. Вони зараз розподілені приблизно по десяти колоніях. Їх дуже шантажують", — розповіла у спілкуванні з журналістами засновниця правозахисного Фонду "Русь сидяча" Ольга Романова.

За її словами, 2500 українських громадян перед деокупацією Херсона вивезли спочатку до Горлівки, а потім до Росії, де їх розподілили між 10 російськими колоніями. Ув'язнені, як зазначає правозахисниця, у дуже поганому стані, є люди з різними переломами та відкритими формами туберкульозу.

Деяким депортованим українцям окупанти пропонують побачення з рідними в обмін на відмову від українського громадянства.

"Вони підписують відмову від українського громадянства, після чого їм приносять російський мобілізаційну повістку і пропонують на вибір три варіанти: ПВК "Вагнер", дивізія імені Богдана Хмельницького або партизанський загін Ковпака. Як, я розумію, це те саме, що ПВК "Вагнер", тільки більше схоже на батальйон "Сомалі" під командуванням Гіви та Мотороли", — додала Романова у коментарі "Радіо Свобода".

Зазначимо, що декількома днями раніше Євген Пригожин запропонував сформувати в лавах "групи Вагнера" окремий підрозділ коштом жінок, які відбувають покарання в російських колоніях.

Крім цього, Євген Пригожин пропонував відправити в штрафбат "групи Вагнера" російських опозиціонерів і не виключав, що в лавах окупаційних військ може воювати політик Олексій Навальний, який відбуває покарання.