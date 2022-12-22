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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Слідом за жінками: Пригожин запропонував відправити до штрафбату "Вагнера" опозиціонерів з РФ

Євген Пригожин ПВК Вагнер Група Вагнера
Фото: Соцмережі | Євген Пригожин запропонував сформувати штрафбат із числа російських опозиціонерів

Поповнити ряди "вагнерівців", на думку "кухаря Путіна", міг би Олексій Навальний, завдяки чому політик вийшов би на волю "з чистою совістю".

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Влада Росії мала сформувати з опозиціонерів окремий штрафний батальйон і передати його в розпорядження "Групи Вагнера". Про це йдеться у заяві Євгена Пригожина, яку було оприлюднено його особистою пресслужбою.

Зокрема, журналістка РБК попросила прокоментувати нещодавню заяву опозиціонера Олексія Навального, який розповів, що керівник "Групи Вагнера" приїжджав до колонії ІЧ-2 у Покрові, де він відбуває покарання для вербування ув'язнених. Політик також стверджував, що Євген Пригожин прилетів вертольотом до виправної установи і пообіцяв зекам у разі вербування "виписати помилування" через 6 місяців.

"Кухар Путіна" визнав, що часто використовує авіазасоби, щоб "бувати у різних місцях". За словами Євгена Пригожина, у лавах "Групи Вагнера" воюють "безліч російських патріотів", але засудженого Олексія Навального серед них немає. Топсоратник Володимира Путіна також не бачить нічого поганого в тому, що російських зеків відправляють до України для участі у бойових діях.

"Якщо він висловить бажання поїхати на війну, безумовно, ми будемо цьому раді. Як то кажуть, на свободу — із чистою совістю. Я не такий великий знавець російського права як Льоша, але не бачу в цьому нічого поганого з двох причин. Перша, люди можуть очиститися і отримати другий шанс у житті, пройшовши через жахи війни. Друга, запам'ятайте, обміркуйте, а бажано запишіть собі: ніхто не може відібрати у людини право захищати свою Батьківщину, свою матір і свою сім'ю всіма доступними способами", — продовжив Пригожин, відповідаючи на журналістський запит агентства РБК.

Окремо керівник "Групи Вагнера" заявив, що не згоден з політикою Кремля, який, на його думку, дозволяє російським опозиціонерам виїжджати з країни. З-поміж цих політиків, як вважає Пригожин, мали сформувати окремий штрафбат і передати його в розпорядження "кухарю Путіна".

"І не сумнівайтеся, що всі вони загинули б героями", — додав керівник "Групи Вагнера", коментуючи ініціативу створення штрафбату за рахунок російських опозиціонерів.

Днем раніше Євген Пригожин запропонував сформувати у лавах "Групи Вагнера" окремий батальйон за рахунок жінок, які відбувають покарання у російських колоніях.

Також 21 грудня у росЗМІ з'явилася інформація, що Євген Пригожин для вербування зеків на гелікоптері прилетів до колонії, де покарання відбуває російський опозиціонер Олексій Навальний.