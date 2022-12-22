Вслед за женщинами: Пригожин предложил отправить в штрафбат "Вагнера" оппозиционеров из РФ

Пополнить ряды "вагнеровцев", по мнению "повара Путина", мог бы Алексей Навальный, благодаря чему политик вышел бы на свободу "с чистой совестью".

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Власти России должны были сформировать из оппозиционеров отдельный штрафной батальон и передать его в распоряжение "Группы Вагнера". Об этом говорится в заявлении Евгения Пригожина, которое было обнародовано его личной пресс-службой.

В частности, журналистка РБК попросила прокомментировать недавнее заявление оппозиционера Алексея Навального, который рассказал, что руководитель "Группы Вагнера" приезжал в колонию ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание, для вербовки заключенных. Политик также утверждал, что Евгений Пригожин прилетел на вертолете в исправительное учреждение и пообещал зэкам в случае вербовки "выписать помилование" через 6 месяцев.

"Повар Путина" признал, что часто использует авиасредства, чтобы "бывать в разных местах". По словам Евгения Пригожина, в рядах "Группы Вагнера" воюют "множество русских патриотов", но осужденного Алексея Навального среди их нет. Топ-соратник Владимира Путина также не видит ничего предосудительного в том, что российских зэков отправляют в Украину для участия в боевых действиях.

"Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью. Я не такой большой знаток российского права как Леша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая, люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая, запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами", — продолжил Пригожин, отвечая на журналистский запрос агентства РБК.

Отдельно руководитель "Группы Вагнера" заявил, что не согласен с действующей политикой Кремля, который, по его мнению, разрешает российским оппозиционерам выезжать из страны. Из числа этих политиков, как считает Пригожин, должны были сформировать отдельный штрафбат и передать его в распоряжение "повару Путина".

"И не сомневайтесь, что все они погибли бы героями", — добавил руководитель "Группы Вагнера", комментируя инициативу создания штрафбата за счет российских оппозиционеров.

Днем ранее Евгений Пригожин предложил сформировать в рядах "Группы Вагнера" отдельный батальон за счет женщин, которые отбывают наказание в российских колониях.

Также 21 декабря в росСМИ появилась информация, что Евгений Пригожин для вербовки зэков на вертолете прилетел в колонию, где наказание отбывает российский оппозиционер Алексей Навальный.