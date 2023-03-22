Збирався приїхати у серпні: у ПАР хочуть обговорити з Кремлем ордер на арешт Путіна (відео)

Спікер президента Південної Африки заявив, що його країна "усвідомлює свої юридичні зобов'язання" у зв'язку з рішенням суду в Гаазі про арешт Володимира Путіна.

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Президент Російської Федерації Володимир Путін запланував поїздку до Південно-Африканської республіки на серпень 2023 року, однак у МЗС ПАР заявили про необхідність обговорити ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. Про це пише місцеве видання SABC News у Twitter.

За даними журналістів, Володимир Путін мав відвідати Південну Африку у межах саміту БРІКС.

Міністр з питань міжнародних відносин та співробітництва ПАР Наледі Пандор зазначила, що видача ордера на арешт російського президента обговорюватиметься не лише серед південноафриканських політиків. Дипломат запропонувала провести консультації із Кремлем.

"Ми вивчимо положення нашого законодавства, проведемо, мабуть, обговорення в кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії для того, щоб визначити, як далі діяти", — заявила Наледі Пандор у коментарі представникам ЗМІ.

Наледі Пандор про візит Путіна

У публікації Reuters від 19 березня йдеться про те, що в Південноафриканській республіці "усвідомлюють свої юридичні зобов'язання" у зв'язку з видачею МКС ордера на арешт Путіна.

При цьому речник президента ПАР Вінсент Магвенья зазначив, що до саміту БРІКС його країна взаємодіятиме з різними "зацікавленими сторонами".

У виданні також зазначають, що влада Південної Африки утрималася від засудження воєнної агресії Російської Федерації проти України.

За даними The Wall Street Journal від 10 січня, ПАР не дотримується санкцій проти Росії, зокрема відмовляється надавати інформацію про вантажі російського судна, що надходять на найбільшу південноафриканську воєнно-морську базу.

У статті Washington Post від 23 лютого йдеться, що ПАР та РФ планують спільні воєнні навчання з Росією та Китаєм в Індійському океані. Представник опозиції Південної Африки Кобус Мараїс зазначив, що його країна стала для РФ "корисним ідіотом".