Попытка изолировать Путина: журналисты WP рассказали, кто поддерживает РФ в войне против Украины

По словам журналистов, за пределами стран Запада мир далек от консенсуса восприятия российского вторжения в Украину. Так, многие страны Африки, Индия и Китай предпочитают поддерживать Россию.

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За год полномасштабной войны России против Украины страны Запада сплотились, чтобы помочь Киеву одолеть агрессора. Однако за пределами Европы и Северной Америки мир расколот в своем отношении к этому конфликту. Об этом заявили журналисты Washington Post.

Сообщается, что существует множество свидетельств того, что попытка изолировать Путина потерпела неудачу. И речь идет не только о Китае, Иране или Индии, от которых многие ожидали поддержки РФ.

Так, издание пишет, что военно-морской флот Южной Африки будет участвовать в военных учениях с Россией и Китаем в Индийском океане.

Как заявил представитель оппозиционной партии Демократический Альянс ЮАР Кобус Мараис, Южная Африка стала для России "полезным идиотом". Страна может стать соучастником военных преступлений, если позже многоцелевой фрегат Адмирал Горшков отправится обстреливать Украину.

Сообщается также, что у Южной Африки есть свои причины сохранять верность России, несмотря на риски. Так, еще Советский Союз поддерживал правящую партию "Африканский национальный конгресс" на протяжении десятилетий.

Более того, беседы с людьми в ЮАР, Кении и Индии говорят о том, что граждане этих стран находятся в большой обиде на Запад. Они вспоминают век колониализма, говорят о высокомерии западных стран, а также о том, что они не выделяют столько же ресурсов на решение конфликтов в других частях света.

По словам журналистов, 141 из 193 стран в ООН проголосовали за осуждение России после начала вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. Затем в октябре 143 страны осудили аннексию оккупированных территорий Украины. Однако лишь 33 государства ввели санкции против РФ.

По словам Уильяма Гумеде, основателя фонда "Демократия работает" в Йоханнесбурге, поддержка многих стран Африки действий Кремля основана на сильной обиде на США, которые теряют интерес к решению их проблем. После отступления Запада из Африки, инициативу там подхватили Россия и Китай, которые предоставляют альтернативу так называемой "гегемонии Запада". Теперь борьба продолжается также за влияние на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке.

В материале сказано, что несмотря на попытки Запада приписать глобальную инфляцию и продовольственный кризис российскому вторжению, большинство стран мира обвиняют Запад во введении санкций. Такого же мнения придерживается Канвал Сибал, бывший министр иностранных дел Индии.

"Остальной мир искренне видит в этом европейскую войну. Они не видят глобального конфликта или того, как его представляет Запад", — сказал он.

Ранее неправительственная сеть GI-TOC заявила, что Россия тайно продает оружие в Южный Судан. По данным независимых журналистов, РФ продолжает поставлять военные товары даже после введения эмбарго ООН из-за гражданской войны в африканской стране.

Еще напомним, что журналисты Financial Times заявили, что Россия задешево покупает новых союзников. Москва активно вкладывает средства, чтобы установить влияние в ряде стран Африки. Для этого она использует наемников ЧВК "Вагнер", религию, пропаганду, образование, а также поддерживает местные автократии.