"Пояс государственных переворотов": Россия задешево покупает новых союзников, — СМИ

Журналисты пишут, что Россия активно вкладывает средства, чтобы установить влияние в ряде стран Африки. Для этого она использует наемников ЧВК "Вагнер", религию, пропаганду, образование, а также поддерживает местные автократии.

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У России не получилось усилить свое влияние в Европе, а потому она решила сконцентрировать свое внимание на некоторых странах Африки. Таким образом Москва хочет укрепить позиции на международной арене, чтобы открыть еще один "фронт" против Запада. Об этом пишет издание Financial Times.

По словам журналистов, действует Кремль также при помощи религии. Так, в православном соборе в Банге, столице Центральноафриканской Республики, монсеньор Регис Сен-Клер Воемова перешел из Константинопольского патриархата в Московский.

Издание пишет, что для этого РФ решила профинансировать реставрацию фресок, а также постройку нового фасада разрушенного собора. Кроме того, она оплатила трехмесячный визит Воемовы в Москву в 2022 году. Также Москва профинансировала создание специального класса для 60 детей, которые обучаются в ЦАР русскому языку.

В материале сказано, что ЦАР – это одно из самых бедных государств мира, а потому у Росси есть возможность оказывать сильное влияние на политическую и экономическую жизнь этой страны. Стратегия Кремля сочетает в себе пропаганду, продажу оружия, добычу полезных ископаемых, присутствие наемников ЧВК "Вагнер" и вмешательство в экономику.

Сообщается, что Москва сосредоточила свои усилия на том, чтобы установить влияние в регионе Сахель. Это тропическая саванная зона Африки, которая включает в себя 12 стран. У РФ уже получилось настроить регион против Франции, которая раньше там доминировала.

Как заявил Самуэль Рамани сотрудник мозгового центра Rusi, Москва сосредоточилась на полосе стран, простирающихся от Мали до Судана. В Кремле хотят выстроить "пояс государственных переворотов", чтобы дать влияние местным правительствам и вытеснить из региона Запад.

По словам эксперта, Россия действует в Африке уже давно, используя гибридные методы установления своего влияния. Среди таких методов заключение сделок против местных повстанцев, продажа оружия, поддержка автократий, а также мягкая сила.

Также сообщается, что РФ пытается установить влияние на Мозамбик, ЮАР и другие страны. Однако Запад видит это и пытается реагировать. Так, в прошлом году в Африку летали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр финансов США Джанет Йеллен. Планируется визит вице-президента Камалы Харрис и президента Джо Байдена уже в этом году.

Кроме того, осенью президент Франции Эммануэль Макрон выступил с речью, в которой прямо заявил, что Россия не является другом Африки. Он отметил, что РФ показала себя как колониальное государство.

Ранее Фокус писал, что эксперты рассказали о возможном окончании войны в Украине. Аналитики, которые предсказывали победу Украины в войне против РФ с самого начала полномасштабного вторжения, рассказали о дальнейшем развитии ситуации.

Еще напомним, что глава Минобороны Германии прокомментировал ядерные угрозы Кремля. По словам Писториуса, угрозы от пропаганды звучат в первую очередь для россиян. Они не должны мешать Западу помогать Украине.