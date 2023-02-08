Россия начнет созревать к осени: эксперты рассказали о возможном окончании войны в Украине

Аналитики, которые предсказывали победу Украины в войне против РФ с самого начала полномасштабного вторжения, рассказали о дальнейшем развитии ситуации.

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Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что к осени Россия может начать понимать, что у нее не получится достичь тотальной победы в войне. Об этом пишет издание Newsweek.

По его словам, в скором времени РФ предпримет попытку большого наступления, но потерпит неудачу. Затем в контрнаступление пойдут украинские силы. Ранее ему казалось, что победой для Украины будет не полная оккупация Россией. Однако теперь ему кажется, что Киев может вернуть под свой контроль захваченные территории. Это же касается и полуострова Крым.

"И они (украинцы, ред.) особенно полны решимости попытаться вернуть Крым. Статус Крыма до 2014 года обозначал полуостров как автономию в составе Украины. Я думаю, что украинцы хотели бы вернуть его как автономную область", — сказал Волкер.

Он отметил, что у армии России есть большие проблемы с подготовкой новых солдат, а также нехватка техники. Это также негативное сказываться на моральном духе россиян.

Бывший генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что война не закончится уступками Украины в пользу РФ.

"У Украины нет другого выбора, кроме как выйти победителем", — сказал он.

По его словам, дальнейший успех украинских сил – реальная перспектива, если они сохранят высокий моральный дух, а запад продолжит наращивать военную помощь.

"Украина не может считаться свободной, пока все оккупированные территории, включая Крым, не возвращены", — сказал он.

Марран призывает все западные компании перестать работать в России. По его словам, разорвать все связи с РФ должны все от крупных брендов одежды до производителей шоколадных батончиков.

"В начале войны были обещания и призывы к переходному периоду, чтобы закрыть предприятия в России. Мне кажется, что большинство этих обещаний сейчас забыто, и обычные россияне не видят влияния войны на повседневную жизнь. Это должно измениться", — сказал эксперт.

Отметим, что Рамзан Кадыров также "спрогнозировал" окончание войны в Украине в 2023 году. Глава Чечни убежден, что у Запада не будет иного выхода, и ему придется сотрудничать с Москвой.

Также Фокус писал, что глава Минобороны Германии прокомментировал ядерные угрозы Кремля. По словам Писториуса, угрозы от пропаганды звучат в первую очередь для россиян. Они не должны мешать Западу помогать Украине.