"Запад встанет на колени": Кадыров "спрогнозировал" окончание войны в Украине в 2023 году

Глава Чечни убежден, что у Запада не будет иного выхода, и ему придется сотрудничать с Москвой.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью министру региона по внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву назвал сроки окончания войны в Украине. По его словам, "спецоперация" закончится до конца года, а Запад "встанет на колени" признав неправильность своих действий. Видео интервью Дудаев опубликовал в Telegram 7 февраля.

Кадыров утверждает, что у противников России не будет другого выхода, кроме как вернуться к диалогу с Москвой и продолжить вести с ней дела.

"До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией", заявил глава Чечни, отвечая на вопрос о возобновлении авиационного сообщения РФ с европейскими государствами.

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Ранее Рамзан Кадыров не скупился на одиозные высказывания в отношении лидеров западных стран. Так 10 ноября Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором призвал мусульман воевать против "шайтанов и сатанистов" в Европе. При этом он пообещал воинам ислама полную материальную поддержку, и упрекнул их за бездействие в защите Корана и "любимого пророка".

В таком же духе Кадыров высказался и в адрес Польши. 6 февраля он заявил, что у него лично есть желание "демилитаризовать" Польшу, поскольку "борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе". По его словам, Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь находится в замешательстве перед ситуацией, когда Россия захочет ее "демилитаризировать".