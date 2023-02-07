"Захід стане на коліна": Кадиров "спрогнозував" закінчення війни в Україні у 2023 році

Голова Чечні переконаний, що Захід не матиме іншого виходу, і йому доведеться співпрацювати з Москвою.

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Голова Чечні Рамзан Кадиров в інтерв'ю міністру регіону із зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмеду Дудаєву назвав терміни закінчення війни в Україні. За його словами, "спецоперація" закінчиться до кінця року, а Захід "стане на коліна", визнавши неправильність своїх дій. Відео інтерв'ю Дудаєв опублікував у Telegram 7 лютого.

Кадиров стверджує, що у противників Росії не буде іншого виходу, окрім як повернутися до діалогу з Москвою і продовжити вести з нею справи.

"До кінця року спецоперація закінчиться. Неправильність своїх дій європейські держави визнають, Захід стане на коліна, і, як завжди, європейські держави повинні будуть взаємодіяти у всіх сферах з Російською Федерацією", заявив голова Чечні, відповідаючи на питання про відновлення авіаційного сполучення РФ з європейськими державами.

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Раніше Рамзан Кадиров не був скупим на одіозні висловлювання щодо лідерів західних країн. Так 10 листопада Рамзан Кадиров записав відеозвернення, в якому закликав мусульман воювати проти "шайтанів та сатаністів" у Європі. При цьому він пообіцяв воїнам ісламу повну матеріальну підтримку, і дорікнув їм за бездіяльність у захисті Корану та "улюбленого пророка".

Аналогічно Кадиров висловився і на адресу Польщі. 6 лютого він заявив, що у нього особисто є бажання "демілітаризувати" Польщу, оскільки "боротьба із сатанізмом має продовжуватися по всій Європі". За його словами, Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси, і тепер переймається ситуацією, коли Росія захоче її "демілітаризувати".