Росія почне дозрівати до осені: експерти розповіли про можливе закінчення війни в Україні

Аналітики, які передбачали перемогу України у війні проти РФ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли про подальший розвиток ситуації.

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Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що до осені Росія може почати розуміти, що їй не вдасться досягти тотальної перемоги у війні. Про це пише видання Newsweek.

За його словами, незабаром РФ зробить спробу великого наступу, але зазнає невдачі. Потім у контрнаступ підуть українські сили. Раніше йому здавалося, що перемогою для України не буде повна окупація Росією. Однак тепер йому здається, що Київ може повернути під свій контроль захоплені території. Це саме стосується й півострова Крим.

"І вони (українці, ред.) особливо сповнені рішучості спробувати повернути Крим. Статус Криму до 2014 року означав півострів як автономію у складі України. Я думаю, що українці хотіли б повернути його як автономну область", — сказав Волкер.

Він зазначив, що армія Росії має великі проблеми з підготовкою нових солдатів, а також брак техніки. Це також негативне впливає на моральний дух росіян.

Колишній генеральний директор Служби зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран заявив, що війна не закінчиться поступками України на користь РФ.

"Україна не має іншого вибору, окрім як вийти переможцем", — сказав він.

За його словами, подальший успіх українських сил є реальною перспективою, якщо вони збережуть високий моральний дух, а захід продовжить нарощувати військову допомогу.

"Україна не може вважатися вільною, поки всі окуповані території, включаючи Крим, не повернуто", — сказав він.

Марран закликає всі західні компанії перестати працювати у Росії. За його словами, розірвати всі зв'язки з РФ мають всі від великих брендів одягу до виробників шоколадних батончиків.

"На початку війни були обіцянки та заклики до перехідного періоду, щоб закрити підприємства в Росії. Мені здається, що більшість цих обіцянок зараз забута, і звичайні росіяни не бачать впливу війни на повсякденне життя. Це має змінитися", — сказав експерт.

Зазначимо, що Рамзан Кадиров також спрогнозував закінчення війни в Україні в 2023 році. Глава Чечні переконаний, що Захід не матиме іншого виходу, і йому доведеться співпрацювати з Москвою.

Також Фокус писав, що глава Міноборони Німеччини прокоментував ядерні погрози Кремля. За словами Пісторіуса, погрози від пропаганди звучать насамперед для росіян. Вони не повинні заважати Заходу допомагати Україні.