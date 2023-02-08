"Світ без Путіна був би кращим": глава Міноборони Німеччини прокоментував ядерні погрози Кремля

За словами Пісторіуса, погрози від пропаганди звучать насамперед для росіян. Вони не повинні заважати Заходу допомагати Україні.

Related video

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що світ без президента РФ Володимира Путіна був би кращим. З його слів, це однозначно. Про це німецький політик заявив в інтерв'ю видання Bild, перебуваючи у Києві.

Пісторіус сказав, що його не лякають російські погрози ядерної ескалації. На його думку, погрози звучать насамперед для росіян. Таким чином, пропаганда хоче навіяти їм, що РФ ще бояться країни Заходу. Однак Європі це не повинно заважати допомагати Україні.

Крім того, глава Міноборони Німеччини заявив, що головним пріоритетом на найближчі кілька місяців є постачання Україні засобів протиповітряної оборони. Також Пісторіус розповів про постачання танків.

"Передусім, я можу підтвердити обіцянку Німеччини, що наші 14 Leopard 2A6 будуть поставлені до кінця березня. Навчання розпочнеться найближчим часом", — сказав Пісторіус.

Міністр заявив, що зустрічався з українськими солдатами, які поїдуть навчатись використовувати танки. Що стосується подальших поставок, то політик сказав: "Бажання є".

"Це жорстока війна на виснаження. Стільки втрат. Україна гідна захоплення і заслуговує на нашу повну та непохитну підтримку", — зазначив німецький політик.

Нагадаємо, що раніше Пісторіус говорив, що Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5. Загалом Федеральна рада безпеки Німеччини видала німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1A5 для України.

Також Фокус писав, що Португалія оголосила про постачання Україні танків Leopard 2. Португальський уряд за допомогою Німеччини хоче спочатку відремонтувати зламані танки для своєї армії.

Ще нагадаємо, що у Німеччині відповіли на слова Путіна про "нову загрозу німецьких танків" для Росії. Так, російський президент, стверджує представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, маніпулює історичними порівняннями, щоб виправдати свою збройну агресію проти України