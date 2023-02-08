"Мир без Путина был бы лучше": глава Минобороны Германии прокомментировал ядерные угрозы Кремля

По словам Писториуса, угрозы от пропаганды звучат в первую очередь для россиян. Они не должны мешать Западу помогать Украине.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что мир без президента РФ Владимира Путина был бы лучше. По его словам, это однозначно. Об этом немецкий политик заявил в интервью издание Bild, находясь в Киеве.

Писториус сказал, что его не пугают российские угрозы ядерной эскалации. По его мнению, угрозы звучат в первую очередь для россиян. Таким образом пропаганда хочет внушить им, что РФ еще боятся страны Запада. Однако Европе это не должно мешать помогать Украине.

Кроме того, глава Минобороны Германии заявил, что главным приоритетом на ближайшие несколько месяцев является поставки Украине средств противовоздушной обороны. Также Писториус рассказал о поставках танков.

"Прежде всего, я могу подтвердить обещание Германии, что наши 14 Leopard 2A6 будут поставлены к концу марта. Обучение начнется в ближайшее время", — сказал Писториус.

Министр заявил, что встречался с украинскими солдатами, которые поедут учиться использовать танки. Что касается дальнейших поставок, то политик сказал: "Желание явно есть".

"Это жестокая война на истощение. Столько потерь. Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки", — отметил немецкий политик.

Напомним, что ранее Писториус говорил, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5. Всего Федеральный совет безопасности Германии выдал немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины.

Также Фокус писал, что Португалия объявила о поставке Украине танков Leopard 2. Португальское правительство при помощи Германии хочет сначала отремонтировать сломанные танки для своей армии.

Еще напомним, что в Германии ответили на слова Путина о "новой угрозе немецких танков" для России. Так, российский президент, утверждает представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, манипулирует историческими сравнениями, чтобы оправдать свою вооруженную агрессию против Украины