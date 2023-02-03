В Германии ответили на слова Путина о "новой угрозе немецких танков" для России

Российский президент, утверждает представитель правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, манипулирует историческими сравнениями, чтобы оправдать свою вооруженную агрессию против Украины

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Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, что якобы Россия "снова сталкивается с угрозой немецких танков". Он заявил, что это является "абстрактными историческими сравнениями", которые Путин использует, чтобы оправдать свою агрессию против Украины, сообщает издание tagesschau.

В своей речи по случаю 80-летия завершения сталинградской битвы российский президент заявил, что России снова "угрожают немецкими танками", как это было во времена Второй мировой войны. Кроме того, он утверждал, что "Германию втягивают в войну против России".

Представитель немецкого правительства сказал, что заявления Путина выстроились "в целую серию абстрактных исторических сравнений, неоднократно используемых для оправдания нападения России на Украину".

Гебештрайт подчеркнул, что Германия и другие западные партнеры занимаются поставками помощи и услуг Украине, но это совсем не означает "участие в войне".

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы намекнул на применение ядерного оружия в ответ на "угрозы" Запада.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 3 февраля Федеральное правительство Германии официально объявило о передаче Украине моделей немецких боевых танков Leopard 1 в дополнение к Leopard 2, предоставление которых Берлин анонсировал ранее.