Официально: Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 1 в дополнение к Leopard 2

По информации журналистов, Киев получит 88 танков более старой модификации после ремонта, а 29 единиц этой техники уже в значительной степени введены в строй.

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Федеральное правительство Германии официально объявило о передаче Украине более старых моделей немецких боевых танков Leopard 1 в дополнение к Leopard 2, предоставление которых Берлин анонсировал ранее. Об этом сказал официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хеберстрайт, передает Spiegel.

Он отказался рассказывать подробности о новой военной помощи и комментировать информацию о поставке Leopard 1 с промышленных складов.

"Я не хочу говорить больше на данный момент, это станет более конкретным в ближайшие несколько дней и недель", — отметил он.

По информации журналистов, 29 единиц этой техники уже в значительной степени введены в строй. В настоящее время они находятся на предприятии Flensburger Fahrzeugbau.

Напомним, 3 февраля издание Süddeutsche Zeitung писало, что власти Германии намерены передать Украине 88 танков Leopard 1. По информации журналистов, старые боевые машины перед отправкой отремонтируют на сумму 100 млн евро. Однако их главная проблема состоит в том, что снаряды к ним больше не производятся.

28 января бразильские СМИ сообщали, что Германия обратилась к Бразилии с просьбой предоставить Украине боеприпасы к танкам. Однако президент страны Лула да Силва отказал, чтобы "не провоцировать РФ". За одну партию оружия Бразилия могла получить почти $5 млн.

25 января канцлер Германии Олаф Шольц разблокировал поставку танков Leopard 2 Украине. Немецкое правительство согласилось не только передать 14 единиц такого вооружение, но и разрешило сделать то же самое других государствам.