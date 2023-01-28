"Не провоцировать РФ": Бразилия отказалась передавать Украине боеприпасы к танкам, — СМИ

По информации журналистов, запрос на передачу боеприпасов поступил от Германии. За одну партию оружия Бразилия могла получить почти $5 млн.

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Президент Бразилии Лула да Силва отклонил просьбу Германии передать Украине боеприпасы к танкам Leopard, которые Берлин предоставит Киеву. Он аргументировал это тем, что не хочет "провоцировать Россию". Об этом сообщает бразильское издание Folha de S.Paulo.

По информации журналистов, такое решение бразильский президент принял 20 января на встрече с главой вооруженных сил Раулем Ботелью и министром обороны Хосе Мусио.

По словам военных и политиков, ознакомленных с ситуацией, уже бывший командующий бразильской армией Жулио Сезара де Арруда сказал, что Бразилия может получить почти $5 млн за одну партию боеприпасов к немецким танкам. При этом, они не используются. Однако после сообщения этой информации Лула да Силва отказался в предоставлении, чтобы "не провоцировать Россию".

Как пишут в издании, это не первый подобный запрос Германии: в прошлом году Берлин просил Бразилиа передать снаряды для зенитных ракетных комплексов Gepard, которые используют ВСУ. Однако это было также безуспешно.

Напомним, 27 января посол Украины во Франции Вадим Омельченко рассказал, что западные союзники обещают передать Украине более 300 танков. Он заявил о серьезной подготовке ВСУ к возможному наступлению россиян.

В то же время министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен сообщил, что страна не сможет предоставить Украине свои танки. В их арсенале только 44 боевые машины. Однако Копенгаген будет помогать Украине "другим способом".