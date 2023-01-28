"Не провокувати РФ": Бразилія відмовилася передавати Україні боєприпаси до танків, — ЗМІ

За інформацією журналістів, запит на передачу боєприпасів надійшов від Німеччини. За одну партію зброї Бразилія могла одержати майже $5 млн.

Related video

Президент Бразилії Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини передати Україні боєприпаси до танків Leopard, які Берлін надасть Києву. Він аргументував це тим, що не хоче "провокувати Росію". Про це повідомляє бразильське видання Folha de S.Paulo.

За інформацією журналістів, таке рішення бразильський президент ухвалив 20 січня на зустрічі з головою збройних сил Раулем Ботелью та міністром оборони Хосе Мусіо.

За словами військових і політиків, ознайомлених із ситуацією, вже колишній командувач бразильської армії Жуліо Сезара де Арруда сказав, що Бразилія може отримати майже $5 млн за одну партію боєприпасів до німецьких танків. Водночас вони не використовуються. Однак після повідомлення цієї інформації Лула да Сілва відмовив у наданні, щоб "не провокувати Росію".

Як пишуть у виданні, це не перший запит Німеччини: минулого року Берлін просив Бразиліа передати снаряди для зенітних ракетних комплексів Gepard, які використовують ЗСУ. Однак це було також безуспішно.

Нагадаємо, 27 січня посол України у Франції Вадим Омельченко розповів, що західні союзники обіцяють передати Україні понад 300 танків. Він заявив про серйозну підготовку ЗСУ до можливого наступу росіян.

Водночас міністр оборони Данії Якоб Еллеман-Єнсен повідомив, що країна не зможе надати Україні свої танки. У їхньому арсеналі лише 44 бойові машини. Однак Копенгаген допомагатиме Україні "іншим способом".