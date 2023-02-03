Офіційно: Німеччина оголосила про передавання Україні танків Leopard 1 на додаток до Leopard 2

За інформацією журналістів, Київ отримає 88 танків старішої модифікації після ремонту, а 29 одиниць цієї техніки вже значною мірою введено в стрій.

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Федеральний уряд Німеччини офіційно оголосив про передавання Україні старіших моделей німецьких бойових танків Leopard 1 на додаток до Leopard 2, надання яких Берлін анонсував раніше. Про це сказав офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Хеберстрайт, повідомляє Spiegel.

Він відмовився розповідати подробиці про нову військову допомогу та коментувати інформацію про постачання Leopard 1 з промислових складів.

"Я не хочу говорити більше наразі, це стане більш конкретним у найближчі кілька днів і тижнів", — зазначив він.

За інформацією журналістів, 29 одиниць цієї техніки вже значною мірою введено в стрій. Нині вони знаходяться на підприємстві Flensburger Fahrzeugbau.

Нагадаємо, 3 лютого видання Süddeutsche Zeitung писало, що влада Німеччини має намір передати Україні 88 танків Leopard 1. За інформацією журналістів, старі бойові машини перед відправленням відремонтують на суму 100 млн євро. Однак їхня головна проблема полягає в тому, що снаряди до них більше не виробляються.

28 січня бразильські ЗМІ повідомляли, що Німеччина звернулася до Бразилії з проханням надати Україні боєприпаси до танків. Однак президент країни Лула да Сілва відмовив, щоб "не провокувати РФ". За одну партію зброї Бразилія могла одержати майже $5 млн.

25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц розблокував постачання танків Leopard 2 Україні. Німецький уряд погодився не лише передати 14 одиниць такого озброєння, а й дозволив зробити те саме державам.