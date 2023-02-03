У Німеччині відповіли на слова Путіна про "нову загрозу німецьких танків" для Росії

Російський президент, стверджує представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, маніпулює історичними порівняннями, щоб виправдати свою збройну агресію проти України

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Представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, що нібито Росія "знов стикається з загрозою німецьких танків". Він заявив, що це є "абстрактними історичними порівняннями", які Путін використовує, щоб виправдати свою агресію проти України, повідомляє видання tagesschau.

У своїй промові з нагоди 80-річчя завершення сталінградської битви російський президент заявив, що Росії знову "загрожують німецькими танками", як це було за часів Другої світової війни. Крім того, він стверджував, що "Німеччину втягують у війну проти Росії".

Представник німецького уряду сказав, що заяви Путіна вишикувалися "в цілу серію абстрактних історичних порівнянь, які неодноразово використовуються для виправдання нападу Росії на Україну".

Гебештрайт наголосив, що Німеччина та інші західні партнери займаються постачанням допомоги та послуг Україні, але це зовсім не означає "участь у війні".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 2 лютого президент РФ Володимир Путін у ході виступу у Волгограді на честь 80-річчя Сталінградської битви натякнув на застосування ядерної зброї у відповідь на "загрози" Заходу.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 3 лютого Федеральний уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні моделей німецьких бойових танків Leopard 1 на додаток до Leopard 2, надання яких Берлін анонсував раніше.