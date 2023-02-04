Португалия объявила о поставке Украине танков Leopard 2: премьер раскрыл детали

Португальское правительство при помощи Германии хочет сначала отремонтировать сломанные танки для своей армии.

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Португалия окончательно решила передать Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом 4 февраля сообщил премьер-министр Антониу Кошта, передает издание Diario de Noticias.

По словам Антониу Кошта, он уже знает, сколько именно танков отправятся в Украину, но точное количество официально объявят позже. Он добавил, что страны европы прилагают усилия, чтобы подготовить Leopard 2 к отправке украинской армии до конца марта.

Португалия стремится передать Украине свои танки таким образом, чтобы не потерять при этом свой военный потенциал. Антонину Кошта напомнил, что его страна имеет обязательства в рамках НАТО, поэтому должен сохранить определенное количество боевой техники на случай, если придется защищаться от нападения.

Глава правительства отметил, что Португалия договаривается с Германией о покупке запчастей, необходимых для ремонта нескольких сломанных танков. Для этого придется провести целую "логистическую операцию". Антониу Кошта назвал преувеличением заявления о том, что некоторые из "Леопардов", купленных португальцами в 2007 году, уже много лет не эксплуатируются.

"Некоторые из них не работают, поэтому мы должны сотрудничать с производителями, чтобы обеспечить необходимую цепочку поставок, чтобы восстановить не функционирующие нынче танки, и получить возможность отказаться от работающих танков, оставляя необходимый потенциал для собственной защиты", — объяснил премьер.

25 января Германия согласилась разблокировать поставки танков Leopard 2 в Украину. Сама страна отправит целую роту из 14 машин.

В конце января сообщалось, что Португалия готовится передать Украине четыре Leopard 2. По данным СМИ, сейчас армия страны располагает 37 танками модели Leopard 2A6, но лишь 12 из них на ходу.

Фокус писал, почему Leopard 2 будет лучше любого российского танка на войне в Украине. Они имеют ряд особенностей, в том числе высокий уровень защиты, маневренность, систему управления огнем, мощные орудия и боеприпасы разных типов.