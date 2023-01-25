Португалия готовится передать Украине 4 танка Leopard 2, – СМИ

На вооружении у португальской армии находится 37 Leopard 2A6, из которых 12 в исправном состоянии.

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Португальское правительство примет решение передать Украине 4 танков Leopard 2. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

Решение будет принято после того как Берлин разрешил передачу Киеву роты танков Leopard 2, а также дал добро на реэкспорт другим союзникам. О сроках такой поставки и модификации машин ничего не называется. Однако журналисты указывают, что на вооружении португальской армии есть 37 Leopard 2, из которых только 12 полностью исправны.

По данным справочника Military Balance 2022, все 37 Leopard являются одной из последних модификаций 2A6. Она отличается от 2А4 более длинным орудием Rheinmetall L55 вместо L44. Это позволяет боеприпасу иметь большую стартовую скорость, что увеличит бронепробитие. Такие у машины более мощное бронирование и защита башни.

Напомним, 25 января канцлер германии Олаф Шольц разблокировал поставку танков Leopard 2 Украине, а также анонсировал поставку 14 машин.

Также 25 января СМИ писали, что Испания присоединится к танковой коалиции для Украины. У них в арсенале 237 танков Leopard 2.