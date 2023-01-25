Испания присоединится к танковой коалиции для Украины, – El Pais

В арсенале испанской армии находится одно из самых больших количеств немецких танков, включая современную модификацию 2Е. Журналисты считают, что Украине могут передать машины как с баз хранения, так и снять их с подразделений армии.

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Испанское правительство рассматривает возможность присоединения к списку стран НАТО, которые согласились передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает газета El Pais.

Министерство обороны и министерство иностранных дел оценивают вклад Испании в программу для поставок танков Украине. В ходе пленарного заседания парламента о возможной поставке Leopard 2 в Украину, премьер-министр Педро Санчес заявил, что он привержен европейским странам, идущие "рука об руку" в вопросе передаче танков.

"Мы собираемся сохранять единство и будем координировать свои действия с остальными союзниками, и прежде всего, с Европой", — заявил премьер-министр.

В издании отмечают, что испанская армия имеет 347 танков Leopard 2, из которых 239 — это Leopard 2E и 108 Leopard 2A4. Однако более половины машин находится на хранении в Сарагосе, часть из них "осушили" — удалили аккумуляторы, масло и т.д., чтобы предотвратить износ. Украине могли бы передать как Leopard 2A4, так и Leopard 2E из тех, что состоят в частях, считают журналисты.

Кроме этого, в газете отмечают, что Испания могла помочь Украине не только в поставке танков, но и обучении экипажей и механиков. Мадрид предлагал провести обучение в Латвии, где находится 600 испанских солдат и 6 танков Leopard 2. Если же техническое состояние не самое лучшее, то танки можно передать в качестве эвакуационных машин, которые также потребуются, считают в издании.

Напомним, по данным ABC News, 12 стран согласились передать Украине 100 танков Leopard 2. Нужно только одобрение Германии.

25 января президент Польши Анджей Дуда призвал союзников собрать для Украины танковую бригаду Leopard 2.