Украина получит более 100 танков Leopard 1A5, — Писториус

Всего Федеральный совет безопасности Германии выдал немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины.

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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Европы планируют передать Украине более 100 танков Leopard 1A5. Об этом сообщает издание Sueddeutsche.

Сообщается, что Писториус анонсировал поставки танков Украине во время своего визита в Киев.

По словам Писториуса, Leopard 1 будет поставляться поэтапно. К лету должно быть поставлено от 20 до 25 танков, а к концу года — до 80. Цель состоит в том, чтобы иметь более 100 танков до первого или второго квартала 2024 года.

По данным Минобороны Германии, Дания и Нидерланды также хотят принять участие в передаче танков Leopard 1 из своих запасов, также этот вопрос сейчас рассматривает Бельгия.

Федеральный совет безопасности выдал немецким военным компаниям лицензии на экспорт до 178 основных боевых танков Leopard 1A5 для Украины. Сколько основных боевых танков будет поставлено на самом деле, зависит от проведения ремонтных работ.

Компания Rheinmetall предложила модернизировать Украине 88 основных боевых танков Leopard 1, предприятие Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft также предлагает свои услуги в восстановлении машин.

Напомним, ранее Фокус сообщал, в Центре стратегических коммуникаций заявили о начавшейся "войне" российской пропаганды с с западными танками в Украине еще до того, как они стали на вооружение украинской армии.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 6 февраля первый боевой танк Leopard 2 для украинских военных от Канады уже был доставлен в Польшу.