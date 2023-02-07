ВСУ получат 178 танков Leopard 1: СМИ узнали о решении властей Германии

Танки возьмут из оборонных запасов, некоторые машины придется ремонтировать. Первая партия "Леопардов" в лучшем случае прибудет к лету, а основная часть — не ранее 2024 года.

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Украинские военные получат 178 танков Leopard 1 последней модификации. Об этом сообщил 7 февраля немецкий журнал Der Spiegel по итогам решения правительства Германии.

"Федеральное правительство делает еще один большой шаг в сфере военной помощи Украине. Немецкий совет безопасности одобрил поставку 178 танков Leopard 1", — отмечает издание.

Танки для ВСУ возьмут из оборонных запасов, основная их часть подлежит ремонту. В лучшем случае первую партию "Леопардов" доставят ​​в Украину летом текущего года. Основную часть машин вряд ли доставят ​​до 2024 года, сообщили журналисты.

"Часть хранящихся танков придется разбирать на запчасти при ремонте", — указали собеседники издания.

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), специализирующаяся на производстве, обслуживании и модернизации военной техники, готовит около 90 танков Leopard 1, которые годами стояли на хранении.

[ + – ] Украина получит более 100 боевых танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран

Расходы на ремонт "Леопардов" покроет правительство Германии из фонда по усилению обороны Украины. Еще часть танков отправит Италия по экспортной лицензии, пишет Der Spiegel.

Tagesspiegel со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса добавляет, что Украина получит более 100 танков Leopard 1A5 от нескольких европейских стран. К первому и второму кварталам 2024 года ими должны быть оснащены как минимум 3 батальона.

Напомним, что Business Insider сообщал о разрешении концерну Rheinmetall и FFG отправить в Украину 187 танков Leopard 1. Журналисты отмечали, что немецкие власти одобрили экспорт 88 танков Leopard 1 от Rheinmetall и 99 — от FFG.

Украинский Центр стратегических коммуникаций ранее заметил, как российские пропагандисты уже начали войну с западными танками в Украине. Таким образом руководство армии РФ хочет сгладить негативный психологический эффект у захватчиков.