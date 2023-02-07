ЗСУ отримають 178 танків Leopard 1: ЗМІ дізналися про рішення влади Німеччини

Танки візьмуть із оборонних запасів, деякі машини доведеться ремонтувати. Перша партія "Леопардів" у кращому разі прибуде до літа, а основна частина – не раніше 2024 року.

Related video

Українські військові отримають 178 танків Leopard 1 останньої модифікації. Про це повідомив 7 лютого німецький журнал Der Spiegel за підсумками рішення уряду Німеччини.

"Федеральний уряд робить ще один великий крок у сфері військової допомоги Україні. Німецька рада безпеки схвалила постачання 178 танків Leopard 1", — зазначає видання.

Танки для ЗСУ візьмуть із оборонних запасів, основна їх частина підлягає ремонту. У кращому разі першу партію "Леопардів" доставлять в Україну влітку цього року. Основну частину машин навряд чи доставлять до 2024 року, повідомили журналісти.

"Частину танків, що зберігаються, доведеться розбирати на запчастини при ремонті", — зазначили співрозмовники видання.

Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), що спеціалізується на виробництві, обслуговуванні та модернізації військової техніки, готує близько 90 танків Leopard 1, які роками стояли на зберіганні.

[ + – ] Україна отримає понад 100 бойових танків Leopard 1 A5 від кількох європейських країн

Витрати на ремонт "Леопардів" покриє уряд Німеччини із фонду посилення оборони України. Ще частину танків відправить Італія за експортною ліцензією, пише Der Spiegel.

Tagesspiegel з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса додає, що Україна отримає понад 100 танків Leopard 1A5 від кількох європейських країн. До першого та другого кварталів 2024 року ними мають бути оснащені як мінімум 3 батальйони.

Нагадаємо, що Business Insider повідомляв про дозвіл концерну Rheinmetall та FFG відправити в Україну 187 танків Leopard 1. Журналісти зазначали, що німецька влада схвалила експорт 88 танків Leopard 1 від Rheinmetall і 99 — від FFG.

Український Центр стратегічних комунікацій раніше зауважив, як російські пропагандисти вже розпочали війну із західними танками в Україні. Таким чином, керівництво армії РФ хоче згладити негативний психологічний ефект у загарбників.