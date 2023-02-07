Запізніле рішення: Німеччина дозволить постачання 187 танків Leopard 1 Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, танки поставлять не раніше від середини 2023 року. Однак фінансування ремонту машин ще не забезпечене — це питання розв'яжуть згодом.

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Федеральний уряд Німеччини дозволить оборонному концерну Rheinmetall та компанії Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) надати 187 танків Leopard 1 Україні. Про це 7 лютого повідомили в порталі новин Business Insider.

У публікації уточнюється, що уряд ФРН дав добро на експорт до України 88 танків Leopard 1 від компанії Rheinmetall та 99 машин — від FFG. За словами журналістів, офіційний дозвіл мають озвучити сьогодні, 7 лютого.

"Порівняно з 14 танками Leopard 2, про які канцлер Шольц оголосив для України майже два тижні тому, постачання 187 танків набагато старішого типу Leopard 1 порівняно здаються дуже великими", — пишуть оглядачі.

Водночас зазначається, що в детальнішому розгляді питання експортне постачання старих перших моделей Leopard має досить незначне значення для подальшого ходу війни в Україні. Крім того, перші танки поставлять не раніше від середини 2023 року, а фінансування ремонту машин ще не забезпечене — це питання буде уточнено в найближчі кілька тижнів, пишуть журналісти з посиланням на джерела в урядових колах.

"Все залежить від фінансування. Поки неясно, чи будуть у підсумку всі 187 одиниць Leopard 1 у боєздатному стані або багато машин доведеться використовувати як запасні частини" — зазначають автори публікації.

Коментуючи військову допомогу Німеччині оглядачі приходять до висновку, що через ймовірність найближчого наступу російських військ в Україні танки Leopard 1, як і Leopard 2, прийдуть надто пізно.

"Занадто довго уряд Німеччини зволікав з постачанням бойових танків — і тим самим мало допоміг Україні з погляду політичної стратегії", — підсумували оглядачі.

Раніше журналісти Neue Zürcher Zeitung повідомили, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц до останнього моменту не планував надавати Україні німецькі танки Leopard 2, оскільки не вірив у рішення Білого дому надати танки зі свого боку. Водночас сам Шольц стверджував, що рішення приймалося довго через довгостроковий план, узгоджений зі США.