"Пояс державних переворотів": Росія дешево купує нових союзників, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Росія активно вкладає кошти, щоб встановити вплив у низці країн Африки. Для цього вона використовує найманців ПВК "Вагнер", релігію, пропаганду, освіту, а також підтримує місцеві автократії.

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Росія не змогла посилити свій вплив у Європі, а тому вона вирішила сконцентрувати свою увагу на деяких країнах Африки. Таким чином, Москва хоче зміцнити позиції на міжнародній арені, щоб відкрити ще один "фронт" проти Заходу. Про це пише видання Financial Times.

За словами журналістів, діє Кремль також за допомогою релігії. Так, у православному соборі в Банзі, столиці Центральноафриканської Республіки, монсеньйор Регіс Сен-Клер Воємова перейшов із Константинопольського патріархату до Московського.

Видання пише, що для цього РФ вирішила профінансувати реставрацію фресок, а також будівництво нового фасаду зруйнованого собору. Крім того, вона сплатила тримісячний візит Воємови до Москви 2022 року. Також Москва профінансувала створення спеціального класу для 60 дітей, які навчаються у ЦАР російською мовою.

У матеріалі сказано, що ЦАР – це одна з найбідніших держав світу, а тому Росія має можливість сильно впливати на політичне та економічне життя цієї країни. Стратегія Кремля поєднує у собі пропаганду, продаж зброї, видобуток корисних копалин, присутність найманців ПВК "Вагнер" та втручання в економіку.

Повідомляється, що Москва зосередила свої зусилля на тому, щоби встановити вплив у регіоні Сахель. Це тропічна савана зона Африки, яка включає 12 країн. РФ уже вдалося настроїти регіон проти Франції, яка раніше там домінувала.

Як заявив Самуель Рамані співробітник мозкового центру Rusi, Москва зосередилася на смузі країн, що тягнуться від Малі до Судану. У Кремлі хочуть збудувати "пояс державних переворотів", щоб дати вплив місцевим урядам і витіснити із регіону Захід.

За словами експерта, Росія діє в Африці вже давно, використовуючи гібридні методи встановлення свого впливу. Серед таких методів укладання угод проти місцевих повстанців, продаж зброї, підтримка автократій та м'яка сила.

Також повідомляється, що РФ намагається встановити вплив на Мозамбік, ПАР та інші країни. Проте Захід бачить це та намагається реагувати. Так, минулого року до Африки літали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр фінансів США Джанет Йеллен. Планується візит віцепрезидента Камали Харріс та президента Джо Байдена вже цього року.

Крім того, восени президент Франції Еммануель Макрон виступив із промовою, в якій прямо заявив, що Росія не є другом Африки. Він зазначив, що РФ показала себе колоніальною державою.

Раніше Фокус писав, що експерти розповіли про можливе закінчення війни в Україні. Аналітики, які передбачали перемогу України у війні проти РФ від початку повномасштабного вторгнення, розповіли про подальший розвиток ситуації.

Ще нагадаємо, що глава Міноборони Німеччини прокоментував ядерні погрози Кремля. За словами Пісторіуса, погрози від пропаганди звучать насамперед для росіян. Вони не повинні заважати Заходу допомагати Україні.