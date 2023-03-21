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Военный Фокус Российско-украинская война

Дела для Гааги: полицейские из Италии собрали доказательства массовых преступлений РФ в Украине

жертвы россиян, армия рф преступления
Фото: Picture Alliance | Оккупанты заставить собирать тела погибших задержанных на улицах во время комендантского часа

Материалы для Международного уголовного суда основаны на тысячах показаниях украинских беженцев. Одна из женщин рассказала, как ее подругу насиловали 5 солдат армии России.

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Итальянские правоохранители собрали доказательства многочисленных военных преступлений военных России в Украине. Все дела отправлены в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, сообщила газета La Repubblica 21 марта.

"Есть тысячи свидетельских показаний от украинских беженцев, которые за последний год передали следователям видео, фотографии и аудиофайлы", — сказано в статье.

Получено много свидетельств сексуального насилия мирных жителей на оккупированных территориях. По словам женщины с инициалами О.Т., ее подругу изнасиловали 5 солдат армии РФ.

"Затем они насиловали ее каждый день, а мать и бабушку жертвы заставляли готовить еду", — говорится в показаниях.

Психолог М.М. заявил, что об изнасилованиях ему рассказали несколько женщин из города Буча Киевской области. ВС РФ часто совершали преступления на глазах у детей, отметил специалист.

Медсестра одной из больниц в Херсоне рассказывала о детях в возрасте 2–4 лет, у которых были явные следы насилия и затем они умирали.

Массовые расстрелы украинцев

Кроме изнасилований, полицейские собрали показания о студентах, которых российские военные расстреляли 24 февраля прошлого года. Они пытались выехать на автобусе из Харькова в Торецк Донецкой области.

Мужчина с инициалами В.У. из города Изюм Харьковской области сказал, что во время оккупации разрешалось беспрепятственно выезжать только в РФ.

"Те, кто хотел поехать на территорию, подконтрольную ВСУ, должны были пройти по минному полю "под огнем" ВС РФ. Оккупанты забирали у гражданских все, что хотели — машины, телефоны, сигареты", — вспомнил он происходящее.

Задержанных на улицах во время комендантского часа могли заставить собирать тела погибших или заниматься другой тяжелой работой, говорят очевидцы.

Итальянские следователи, как пишут авторы материала, работали в Украине с Евроюстом. Это агентство ЕС, которое взаимодействует с судебными органами.

Евроюст отмечает, что по итогам расследования доказані массовіе убийства украинцев армией РФ. Захватчики наносили удары по жилым домам, больницам, торговым центрам и аптекам.

Прокурор МУС Карим Хан, выдавший на прошлой неделе ордер на арест российского президента Владимира Путина, тоже получил данные материалы.

"Дело о незаконной депортации украинских детей — лишь первое, по которому МУС начал расследование против Путина", — заключили итальянские журналисты.

Напомним, что военным ВСУ удалось с помощью беспилотника снять на видео расстрел военных РФ автомобиля с гражданским возле Изюма. Установлена личность убийцы — 26-летний командир Клим Кержаев из Москвы.

В Изюме остаются неопознанными десятки мирных жителей, убитых при оккупации. Люди подвергались пыткам и насильственным удержаниям, полицейские выявили массовые захоронения в городе.

Несколько подростков 2 февраля подорвалась на российской мине "Лепесток" — все они получили осколочные ранения.