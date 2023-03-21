Дела для Гааги: полицейские из Италии собрали доказательства массовых преступлений РФ в Украине

Материалы для Международного уголовного суда основаны на тысячах показаниях украинских беженцев. Одна из женщин рассказала, как ее подругу насиловали 5 солдат армии России.

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Итальянские правоохранители собрали доказательства многочисленных военных преступлений военных России в Украине. Все дела отправлены в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, сообщила газета La Repubblica 21 марта.

"Есть тысячи свидетельских показаний от украинских беженцев, которые за последний год передали следователям видео, фотографии и аудиофайлы", — сказано в статье.

Получено много свидетельств сексуального насилия мирных жителей на оккупированных территориях. По словам женщины с инициалами О.Т., ее подругу изнасиловали 5 солдат армии РФ.

"Затем они насиловали ее каждый день, а мать и бабушку жертвы заставляли готовить еду", — говорится в показаниях.

Психолог М.М. заявил, что об изнасилованиях ему рассказали несколько женщин из города Буча Киевской области. ВС РФ часто совершали преступления на глазах у детей, отметил специалист.

Медсестра одной из больниц в Херсоне рассказывала о детях в возрасте 2–4 лет, у которых были явные следы насилия и затем они умирали.

Массовые расстрелы украинцев

Кроме изнасилований, полицейские собрали показания о студентах, которых российские военные расстреляли 24 февраля прошлого года. Они пытались выехать на автобусе из Харькова в Торецк Донецкой области.

Мужчина с инициалами В.У. из города Изюм Харьковской области сказал, что во время оккупации разрешалось беспрепятственно выезжать только в РФ.

"Те, кто хотел поехать на территорию, подконтрольную ВСУ, должны были пройти по минному полю "под огнем" ВС РФ. Оккупанты забирали у гражданских все, что хотели — машины, телефоны, сигареты", — вспомнил он происходящее.

Задержанных на улицах во время комендантского часа могли заставить собирать тела погибших или заниматься другой тяжелой работой, говорят очевидцы.

Итальянские следователи, как пишут авторы материала, работали в Украине с Евроюстом. Это агентство ЕС, которое взаимодействует с судебными органами.

Евроюст отмечает, что по итогам расследования доказані массовіе убийства украинцев армией РФ. Захватчики наносили удары по жилым домам, больницам, торговым центрам и аптекам.

Прокурор МУС Карим Хан, выдавший на прошлой неделе ордер на арест российского президента Владимира Путина, тоже получил данные материалы.

"Дело о незаконной депортации украинских детей — лишь первое, по которому МУС начал расследование против Путина", — заключили итальянские журналисты.

Напомним, что военным ВСУ удалось с помощью беспилотника снять на видео расстрел военных РФ автомобиля с гражданским возле Изюма. Установлена личность убийцы — 26-летний командир Клим Кержаев из Москвы.

В Изюме остаются неопознанными десятки мирных жителей, убитых при оккупации. Люди подвергались пыткам и насильственным удержаниям, полицейские выявили массовые захоронения в городе.

Несколько подростков 2 февраля подорвалась на российской мине "Лепесток" — все они получили осколочные ранения.