Уникальная спасательная операция ВСУ: солдата РФ обвинили в преступлениях, снятых дроном (видео)

Бойцы ВСУ прикрепили к квадрокоптеру лист бумаги со словами "Следуй за мной" и вывели женщину из опасной зоны за несколько минут до прихода россиян. Расстрелянного мужа солдаты РФ сбросили в придорожную канаву.

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Украина заочно предъявила обвинения в военных преступлениях российскому солдату, который расстрелял автомобиль с мирным жителем в районе города Изюм. Видео нападения удалось снять бойцам ВСУ с помощью дрона. Об этом сообщает CNN.

Среди собранных улик против россиянина есть и перехваченная запись телефонного разговора с его женой и товарищем. Расследование длилось несколько месяцев.

Американские журналисты получили эксклюзивный доступ к аудиофайлам еще до официальной пресс-конференции в Харькове, на которой во вторник, 21 марта, стало известно об обвинениях, предъявленных российскому военнослужащему.

Полиция установила его личность — это 26-летний командир Клим Кержаева, родом из Москвы, который служил во 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии в Западном военном округе.

В вину Кержаеву вменяют покушение на убийство мирного жителя, что, согласно статье 438-й Уголовного кодекса Украины, классифицируется как военное преступление.

Сюжет о нападении на мирных жителей

Уникальная операция

Украинские защитники сняли нападение с помощью дрона и провели уникальную спасательную операцию по спасению жены расстрелянного украинца. К квадрокоптеру прикрепили лист бумаги со словами "Следуй за мной". Это видео недавно появилось в документальном фильме украинского режиссера Любомира Левицкого.

"Мы смотрим будто это мыльная опера по телевизору. Фильм ужасов, в котором россияне убивают мирных жителей", — сказал в интервью журналистам руководитель разведывательного департамента полиции Харькова Сергей Болвинов.

Помимо записи дрона, разведгруппа также располагает данными, собранными в автомобиле расстрелянного украинца на месте преступления уже после освобождения Изюма украинскими войсками в сентябре. Киберполиция, в свою очередь, собирала данные о российском военнослужащем в соцсетях.

По словам Болвинова, это одно из сотен военных преступлений российских войск, которые расследует его команда в одной только Харьковской области. В команде работает больше 900 следователей.

Чудесное спасение

Прошлым летом Валерия Пономарева и Андрей Богомаз поехали в Изюм, чтобы помочь своим пожилым родителям выехать из захваченного россиянами города. Однако они выбрали неверную дорогу и оказались близко у линии фронта, где располагались российские войска. Их автомобиль обстреляли.

В свою очередь, находившиеся неподалеку украинские военнослужащие отследили произошедшее с помощью разведывательного дрона. На снятых кадрах видно, как пара оставляет свой автомобиль и пытается убежать, но попадает под повторный обстрел. Андрей Богомаз получает тяжелые ранения. Валерия Пономарева перевязала поврежденные места, чтобы остановить кровотечение.

Россияне находились в 30 метрах от пары, поэтому для украинских войск рискованно пытаться эвакуировать мужчину и его жену. Военнослужащие зарядили дрон и привязали к нему белый лист бумаги со словами "Следуй за мной". Таким образом Валерии Пономаревой указали безопасный маршрут.

"Я не знала, чей это был дрон — наших сил или врага", — вспоминала Пономарева впоследствии.

Сцена преступления в Изюме

В итоге она пошла за доном, решив, что это единственный путь к спасению. Спустя некоторое время к автомобилю подошли россияне, которые сбросили раненного мужчину в канаву, но чудесным образом ему удалось выжить.

Российские солдаты

Впоследствии во время перехваченного телефонного звонка российский солдат сказал своей жене, что убил мужчину, расстреляв автомобиль.

В то же день он позвонил товарищу и повторил свой рассказ.

Перехват телефонного звонка российского военного

Пострадавшему гражданину Украины удалось выползти из канавы и спастись. По его словам, во время ночного дождя он пришел в себя и понял, что нужно двигаться. На то, чтобы добраться к украинским позициям, ушло 30-40 минут, поскольку часто останавливался из-за боли. Спустя девять месяцев после того нападения, Андрей Богомаз все еще проходит лечение от осколочных ранений в области головы, груди и спины.

Напомним, что в Изюме все еще не опознаны десятки мирных жителей, которые были убиты во время российской оккупации. Представители ГУНП в Харьковской области говорят, что из некоторых тел даже сложно извлечь образцы ДНК.

Ранее Фокус сообщал, что в Изюме группа подростков подорвалась на мине "Лепесток" после того, как решила поиграть с ней.