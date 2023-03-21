Унікальна рятувальна операція ЗСУ: солдата РФ звинуватили у злочинах, знятих дроном (відео)

Бійці ЗСУ прикріпили до квадрокоптера аркуш паперу зі словами "Йди за мною" і вивели жінку з небезпечної зони за кілька хвилин до приходу росіян. Розстріляного чоловіка солдати РФ скинули в придорожню канаву.

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Україна заочно висунула обвинувачення у воєнних злочинах російському солдату, який розстріляв автомобіль із мирним жителем у районі міста Ізюм. Відео нападу вдалося зняти бійцям ЗСУ за допомогою дрона. Про це повідомляє CNN.

Серед зібраних доказів проти росіянина є і перехоплений запис телефонної розмови з його дружиною і товаришем. Розслідування тривало декілька місяців.

Американські журналісти отримали ексклюзивний доступ до аудіофайлів ще до офіційної пресконференції в Харкові, на якій у вівторок, 21 березня, стало відомо про звинувачення, висунуті російському військовослужбовцю.

Поліція встановила його особу — це 26-річний командир Клим Кержаєв, родом із Москви, який служив у 2-й мотострілецькій дивізії 1-ї танкової армії в Західному військовому окрузі.

У звинуваченні Кержаєву висувають замах на вбивство мирного жителя, що, згідно зі статтею 438-ю Кримінального кодексу України, класифікується як воєнний злочин.

Сюжет про напад на мирних жителів

Унікальна операція

Українські захисники зняли напад за допомогою дрона і провели унікальну рятувальну операцію з порятунку дружини розстріляного українця. До квадрокоптера прикріпили аркуш паперу зі словами "Йди за мною". Це відео нещодавно з'явилося в документальному фільмі українського режисера Любомира Левицького.

"Ми дивимося ніби це мильна опера по телевізору. Фільм жахів, у якому росіяни вбивають мирних жителів", — сказав в інтерв'ю журналістам керівник розвідувального департаменту поліції Харкова Сергій Болвінов.

Крім запису дрона, розвідгрупа також має у своєму розпорядженні дані, зібрані в автомобілі розстріляного українця на місці злочину вже після звільнення Ізюма українськими військами у вересні. Кіберполіція, зі свого боку, збирала дані про російського військовослужбовця в соцмережах.

За словами Болвінова, це один із сотень воєнних злочинів російських військ, які розслідує його команда в одній тільки Харківській області. У команді працює понад 900 слідчих.

Дивовижний порятунок

Минулого літа Валерія Пономарьова та Андрій Богомаз поїхали в Ізюм, щоб допомогти своїм літнім батькам виїхати із захопленого росіянами міста. Однак вони обрали невірну дорогу і опинилися близько біля лінії фронту, де розташовувалися російські війська. Їхній автомобіль обстріляли.

Зі свого боку, українські військовослужбовці, які перебували неподалік, відстежили подію за допомогою розвідувального дрона. На знятих кадрах видно, як пара залишає свій автомобіль і намагається втекти, але потрапляє під повторний обстріл. Андрій Богомаз отримує важкі поранення. Валерія Пономарьова перев'язала пошкоджені місця, щоб зупинити кровотечу.

Росіяни перебували за 30 метрів від пари, тож для українських військ ризиковано намагатися евакуювати чоловіка та його дружину. Військовослужбовці зарядили дрон і прив'язали до нього білий аркуш паперу зі словами "Йди за мною". Таким чином Валерії Пономарьовій вказали безпечний маршрут.

"Я не знала, чий це був дрон — наших сил чи ворога", — згадувала Пономарьова згодом.

Сцена злочину в Ізюмі

Зрештою вона пішла за дроном, вирішивши, що це єдиний шлях до порятунку. Через деякий час до автомобіля підійшли росіяни, які скинули пораненого чоловіка в канаву, але дивом йому вдалося вижити.

Російські солдати

Згодом під час перехопленого дзвінка російський солдат сказав своїй дружині, що вбив чоловіка, розстрілявши автомобіль.

Того ж дня він подзвонив товаришу і повторив свою розповідь.

Перехоплення телефонного дзвінка російського військового

Постраждалому громадянинові України вдалося виповзти з канави та врятуватися. За його словами, під час нічного дощу він прийшов до тями і зрозумів, що треба рухатися. На те, щоб дістатися українських позицій, пішло 30-40 хвилин, оскільки часто зупинявся через біль. Через дев'ять місяців після того нападу Андрій Богомаз все ще проходить лікування від осколкових поранень у ділянці голови, грудей та спини.

Нагадаємо, що в Ізюмі все ще не впізнано десятки мирних жителів, яких було вбито під час російської окупації. Представники ГУНП у Харківській області кажуть, що з деяких тіл навіть складно витягти зразки ДНК.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ізюмі група підлітків підірвалася на міні "Лепесток" після того, як вирішила погратися з нею.