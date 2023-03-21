Справи для Гааги: поліцейські з Італії зібрали докази масових злочинів РФ в Україні

Матеріали для Міжнародного кримінального суду ґрунтуються на тисячах свідчень українських біженців. Одна із жінок розповіла, як її подругу ґвалтували 5 солдатів армії Росії.

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Італійські правоохоронці зібрали докази численних воєнних злочинів військових Росії в Україні. Усі справи відправлено до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі, повідомила газета La Repubblica 21 березня.

"Є тисячі свідчень свідків від українських біженців, які за останній рік передали слідчим відео, фотографії та аудіофайли", — йдеться у статті.

Отримано багато свідчень сексуального насильства мирних жителів на окупованих територіях. За словами жінки з ініціалами О.Т., її подругу зґвалтували 5 солдатів армії РФ.

"Потім вони ґвалтували її щодня, а матір і бабусю жертви змушували готувати їжу", — йдеться у свідченнях.

Психолог М.М. заявив, що про зґвалтування йому розповіли декілька жінок із міста Буча Київської області. ЗС РФ часто скоювали злочини на очах у дітей, зазначив фахівець.

Медсестра однієї з лікарень у Херсоні розповідала про дітей віком 2-4 років, які мали явні сліди насильства і згодом вони помирали.

Масові розстріли українців

Крім зґвалтувань, поліцейські зібрали свідчення про студентів, яких російські військові розстріляли 24 лютого минулого року. Вони намагалися виїхати автобусом із Харкова до Торецька Донецької області.

Чоловік з ініціалами В.У. з міста Ізюм Харківської області сказав, що під час окупації дозволялося безперешкодно виїжджати тільки до РФ.

"Ті, хто хотів поїхати на територію, підконтрольну ЗСУ, мали пройти по мінному полю "під вогнем" ЗС РФ. Окупанти забирали в цивільних усе, що хотіли — машини, телефони, цигарки", — згадав він те, що відбувалося.

Затриманих на вулицях під час комендантської години могли змусити збирати тіла загиблих або займатися іншою важкою роботою, кажуть очевидці.

Італійські слідчі, як пишуть автори матеріалу, працювали в Україні з Євроюстом. Це агентство ЄС, яке взаємодіє із судовими органами.

Євроюст зазначає, що за підсумками розслідування доведено масові вбивства українців армією РФ. Загарбники завдавали ударів по житлових будинках, лікарнях, торгових центрах і аптеках.

Прокурор МКС Карім Хан, який видав минулого тижня ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, теж отримав ці матеріали.

"Справа про незаконну депортацію українських дітей — лише перша, за якою МКС почав розслідування проти Путіна", — підсумували італійські журналісти.

Нагадаємо, що військовим ЗСУ вдалося за допомогою безпілотника зняти на відео розстріл військовими РФ автомобіля з цивільним біля Ізюма. Встановлено особу вбивці — 26-річний командир Клим Кержаєв із Москви.

В Ізюмі залишаються невпізнаними десятки мирних жителів, убитих під час окупації. Люди зазнавали тортур і насильницьких утримань, поліцейські виявили масові поховання в місті.

Декілька підлітків 2 лютого підірвалася на російській міні "Лепесток" — усі вони отримали осколкові поранення.