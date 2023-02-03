Вирішили погратися з нею: в Ізюмі група підлітків підірвалася на міні "Лепесток", — ОВА

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов розповів, що один із неповнолітніх підняв фрагмент боєприпасу та кинув поряд із друзями. Снаряд здетонував, дітей госпіталізували із осколковими пораненнями.

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У п'ятницю, 2 лютого, в Ізюмі група підлітків знайшла фрагмент міни "Лепесток", який здетонував через небезпечне поводження. Внаслідок цього неповнолітні українці отримали осколкові поранення. Про це у себе в Telegram-каналі написав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, інцидент трапився сьогодні близько 20:00. Семеро підлітків — три хлопці та чотири дівчата — віком від 14 до 17 років знайшли частину протипіхотної міни. Один із хлопців підняв фрагмент і кинув поряд зі своїми друзями, в результаті міна здетонувала.

Усі діти отримали поранення, їхній стан задовільний. П'ятьох підлітків госпіталізували до Ізюмської лікарні. Загрози їхньому життю немає.

Синєгубов нагадав громадянам про правильне поводження зі знайденими вибухонебезпечними предметами. Їх у жодному разі не можна брати до рук. У разі такої знахідки слід викликати ДСНС чи поліцію.

Нагадаємо, наприкінці січня сапер ЗСУ показав процес розмінування території у Харківській області. У Генштабі розповіли, що найбільшу небезпеку для саперів становлять протипіхотні міни "Лепесток".

19 січня ЗМІ повідомляли, що українські сапери розпочали навчання з розмінування у Камбоджі. Це одна з найдосвідченіших країн у цьому питанні у світі.