"Перевіряємо кожну травинку": сапер ЗСУ показав роботу в Харківській області (фото)

За словами військового з позивним "Балу", для саперів небезпечно довго працювати, оскільки око "замилюється" і можна не помітити "Лепесток" або розтяжку.

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Сапер із позивним "Балу" територіальної бригади ЗСУ проводить розмінування звільнених регіонів Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб у фейсбуці.

Український сапер каже, що вони виконують свою роботу щодня. Іноді бувають прості завдання на кшталт сигнальних мін, але здебільшого йдеться про неспрацьовані боєприпаси: РПГ-7, ракети від "Урагану" з бойовою частиною. Військовий називає процес перевірки невідомої території "базовою рутиною".

"Приходить завдання і ми перевіряємо кожну травинку та камінь на розтяжки, міни, касетні боєприпаси. Кілька кілометрів за день прогулянка", — сміється Балу.

У Генштабі зазначають, що найбільшу небезпеку для сапера становлять протипіхотні міни "Лепесток". Протитанкова міна велика і зі спеціальним зондом її можна побачити, а "Лепесток" набагато менший. До того ж, під час тривалої роботи око "замилюється". Тому щоб не допустити підриву мін військові часто роблять перерви та відпочивають. "Лепесток" вибухом може пошкодити обличчя або ноги бійця.

[ + – ] Процес розмінування Харківської області [ + – ] Процес розмінування Харківської області [ + – ] Процес розмінування Харківської області [ + – ] Процес розмінування Харківської області

Також саперам необхідно враховувати увагу до деталей і відразу помічати незвичайні предмети: дроти, стрічки, металеві дроти. Також потрібно бути "спокійним флегматиком". Зазначається, що поспішати саперам не можна, навпаки треба не кваплячись дуже уважно все розглядати.

Нагадаємо, 19 січня ЗМІ повідомляли, що українські сапери розпочали навчання з розмінування у Камбоджі. Це одна з найдосвідченіших країн світу.

12 січня в МВС заявляли, що на повне розмінування України потрібно понад 5 років.