"Проверяем каждую травинку": сапер ВСУ показал работу в Харьковской области (фото)

По словам военного с позывным "Балу", для саперов опасно долго работать, так как глаз "замыливается" и можно не заметить "Лепесток" или растяжку.

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Сапер с позывным "Балу" территориальной бригады ВСУ проводит разминирование освобожденных регионов Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб в Фейсбуке.

Украинский сапер говорит, что они выполняют свою работу каждый день. Иногда бывают простые задачи по типу сигнальных мин, но в основном идет речь о несработавших боеприпасах: РПГ-7, ракеты от "Урагана" с боевой частью. Военный называет процесс проверки неизвестной территории "базовой рутиной".

"Приходит задача, и мы проверяем каждую травинку и камень на растяжки, мины, кассетные боеприпасы. Несколько километров в день прогулка", – смеется Балу.

В Генштабе отмечают, что наибольшую опасность для сапера представляют противопехотные мины "Лепесток". Противотанковая мина большая и со специальным зондом ее можно увидеть, а "Лепесток" намного меньше. Вдобавок, при длительной работе глаз "замыливается". Поэтому чтобы не допустить подрыва мин военные часто делают перерывы и отдыхают. "Лепесток" взрывом может повредить лицо или ноги бойца.

[ + – ] Процесс разминирования Харьковской области [ + – ] Процесс разминирования Харьковской области [ + – ] Процесс разминирования Харьковской области [ + – ] Процесс разминирования Харьковской области

Также саперам необходимо учитывать внимание к деталям и сразу отмечать необычные предметы: провода, ленты, металлические провода. Также нужно быть "спокойным флегматиком". Отмечается, что торопиться саперам нельзя, наоборот нужно не торопясь очень внимательно все рассматривать.

Напомним, 19 января СМИ сообщали, что украинские саперы начали обучение по разминированию в Камбодже. Это одна из самых опытных стран в мире.

12 января в МВД заявляли, что на полное разминирование Украины потребуется более 5 лет.