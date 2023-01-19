Украинские саперы учатся разминировать территорию в Камбодже (фото)

По данным неправительственной организации Landmine Monitor за 2022 год, Камбоджа и Украина входят в список из девяти стран мира, территории которых наиболее засорены минами.

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Камбоджийские специалисты обучают украинских военнослужащих навыкам разминирования. В четверг, 19 января, группа из 15 украинских военных в защитной броне, касках и щитках проходила по минному полю, которое предварительно разминировали, передает Sky News.

Спустя несколько десятилетий после войны и внутренних конфликтов, которые завершились в 1998 году, территория Камбоджи до сих пор остается усеянной неразорвавшимися снарядами. По оценкам, здесь все еще не обезврежены от 4 до 6 млн взрывных устройств.

[ + – ] Разминирование территории в Камбодже

Неправительственная организация Landmine Monitor в своем отчете за 2022 год внесла Камбоджу и Украину в список из девяти стран, территории которых наиболее засорены минами.

[ + – ] Разминирование территории в Камбодже

Напомним, что, по оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина превратилась в крупнейшее минное поле в мире. Взрывными устройствами засорены 250 000 квадратных километров, едва ли не половина всей территории страны.

В таких условиях, объяснил премьер, сложно передвигаться обычным гражданам, также с этим сопряжены серьезные сбои в деятельности сельского хозяйства, одной из основных отраслей Украины.

Журналисты сравнили и пришли к выводу о том, что площадь минных полей в Украине больше площади всего Корейского полуострова — около 221 тыс. кв. км, больше соседней Румынии — 238 тыс. кв. км, а также Великобритании — 244 тыс. кв. км.

Ранее Фокус сообщал, что Укроборонпром начал серийное производство модернизированных осколочных мин 82-мм. В ходе испытаний количество осколков мины в 2,5 превысило стандартные показатели.