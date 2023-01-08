Больше чем Британия: Украина превратилась в самое больше минное поле в мире, — Шмыгаль

Взрывоопасными предметами загрязнена территория в 250 тысяч квадратных километров — это почти половина территории нашей страны.

Related video

Вторжение России в Украину привело к тому, что страна превратилась в самое большое в мире минное поле. Загрязненная взрывоопасными предметами территория составляет 250 тысяч квадратных километров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью южнокорейскому изданию Yohnap.

Премьер отметил, что это затрудняет передвижение людей и сельскохозяйственную деятельность.

"В настоящее время в Украине самое большое минное поле в мире. Это не только затрудняет передвижение людей, но и вызывает серьезные сбои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", — сказал глава правительства.

Журналисты отметили, что площадь минных полей в Украине больше, чем весь Корейский полуостров — около 221 тыс. кв. км, чем Румыния — 238 тыс. кв. км или Великобритания — 244 тыс. кв. км.

Площадь Украины составляет 603 тыс. кв. км. Таким образом на почти половине территории нашей страны сконцентрированы взрывоопасные предметы.

Напомним, 7 января ГСЧС запустила интерактивную карту заминированных территорий Украины. Спасатели советуют сверяться с ней, чтобы не угодить в неприятности во время поездок по регионам страны.

[ + – ] Карта заминированных территоррий Украины

3 января в Херсонской ОВА рассказали, что в регионе автомобиль подорвался на оставленной российскими военными мине. В результате чего погибли двое людей. Глава военной администрации Ярослав Янушевич предупредил граждан, что в области еще много заминированных территорий, а количество мин и неразорванных снарядов очень велико.